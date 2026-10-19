Młodzi poeci mogą zgłosić swoje wiersze

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VI oraz VII–VIII szkół podstawowych, a także młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwóch autorskich wierszy na dowolny temat.

W tegorocznej edycji przewidziano również kategorię specjalną poświęconą muzyce. Uczestnicy mogą w swoich utworach opisać jej znaczenie, piękno, instrumenty lub symbole muzyczne. Autor najlepszego wiersza o tej tematyce otrzyma specjalną nagrodę, a wybrane utwory zostaną zaprezentowane podczas stalowowolskiego wydarzenia „Festiwal Wyobraźni. Muzyka. Plastyka. Słowo”.

Jak zgłosić wiersze?

Utwory muszą być własnego autorstwa, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Każdy wiersz może mieć maksymalnie jedną stronę maszynopisu. Prace należy przygotować w formacie A4, czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt i z interlinią 1,5.

Gotowe utwory należy dostarczyć do Czytelni Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Termin składania prac upływa 14 listopada.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. O wynikach zostaną oni poinformowani telefonicznie za pośrednictwem swoich szkół. Wyróżnione prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Głównej do 31 grudnia.

Regulamin dostępny na stronie www.stalowowolski.pl.