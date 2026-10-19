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Stalowa Wola 19 października 2026

Młodzi poeci mogą zgłosić swoje wiersze

Młodzi mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mogą sprawdzić swoje umiejętności literackie i powalczyć o nagrody. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli organizuje XXVI edycję konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna”, tym razem pod hasłem „Godziny przy piórze”. Prace można składać do 14 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VI oraz VII–VIII szkół podstawowych, a także młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwóch autorskich wierszy na dowolny temat.

W tegorocznej edycji przewidziano również kategorię specjalną poświęconą muzyce. Uczestnicy mogą w swoich utworach opisać jej znaczenie, piękno, instrumenty lub symbole muzyczne. Autor najlepszego wiersza o tej tematyce otrzyma specjalną nagrodę, a wybrane utwory zostaną zaprezentowane podczas stalowowolskiego wydarzenia „Festiwal Wyobraźni. Muzyka. Plastyka. Słowo”.

Jak zgłosić wiersze?

Utwory muszą być własnego autorstwa, wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Każdy wiersz może mieć maksymalnie jedną stronę maszynopisu. Prace należy przygotować w formacie A4, czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt i z interlinią 1,5.

Gotowe utwory należy dostarczyć do Czytelni Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Termin składania prac upływa 14 listopada.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. O wynikach zostaną oni poinformowani telefonicznie za pośrednictwem swoich szkół. Wyróżnione prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Głównej do 31 grudnia.

Regulamin dostępny na stronie www.stalowowolski.pl.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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