Młodzi lekkoatleci powalczą w Stalowej Woli o medale mistrzostw Podkarpacia

Rywalizacja rozpocznie się o godz. 15, natomiast konkurs rzutu młotem kobiet i mężczyzn zaplanowano już na godz. 14. Program zawodów obejmuje szeroki wachlarz konkurencji biegowych, technicznych i rzutowych. Kobiety i mężczyźni będą rywalizować m.in. na dystansach od 100 do 1500 metrów, w biegach przez płotki, sztafetach 4x100 metrów, skokach w dal, wzwyż i trójskoku, a także w pchnięciu kulą oraz rzutach oszczepem, dyskiem i młotem. W harmonogramie znalazł się również chód sportowy na dystansie 5 kilometrów. Dodatkowo rozegrane zostaną konkurencje mityngu POZLA; wieloskok kobiet i mężczyzn.

Warunkiem przyznania medali będzie ukończenie konkurencji przez co najmniej trzech zawodników, a każdy uczestnik będzie mógł wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach.Sobotnie zawody zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń lekkoatletycznych sezonu w regionie.