Młodzi energetycy zmierzą się w Nisku. Rusza ogólnopolski konkurs „Moc Energii”

To propozycja dla młodzieży kształcącej się w zawodach związanych z energetyką, elektryką i kierunkami pokrewnymi. Udział jest bezpłatny, a każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy zespoły. Warunek? Uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat w dniu pierwszego etapu konkursu.

Dwa etapy, konkretne wyzwania

Rywalizacja podzielona została na dwie części.

Pierwszy etap odbędzie się 10 marca 2026 r. o godz. 9.00 i będzie miał formę testu online. Zespoły odpowiedzą na 20 pytań z zakresu elektroenergetyki i elektryki. Na rozwiązanie zadań przewidziano 45 minut. O awansie zdecyduje liczba punktów oraz czas wykonania testu. Do finału przejdzie sześć najlepszych drużyn z całej Polski.

Drugi etap zaplanowano na 26–27 marca 2026 r. w siedzibie Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku. Tam uczestnicy zmierzą się już z zadaniem praktycznym w specjalistycznej pracowni. Liczyć się będą precyzja, umiejętności techniczne i współpraca w zespole. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży dla drużyn spoza Niska.

Nagrody i realne doświadczenie

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe:

- I miejsce – 1500 zł dla każdego członka zespołu,

- II miejsce – 1000 zł dla każdego członka zespołu,

- III miejsce – 500 zł dla każdego członka zespołu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają także dyplomy i pamiątkowe upominki.

Organizatorzy podkreślają, że konkurs to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim promocja kształcenia zawodowego w branży energetycznej. To szansa, by młodzi ludzie mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych wyzwań zawodowych, a przy okazji nawiązać kontakty i zaprezentować się przed ekspertami z branży.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Dla uczniów ze Stalowej Woli i okolic to okazja, by pokazać, że lokalne szkoły techniczne mają mocną reprezentację i ambitnych przyszłych specjalistów. Energetyka to jedna z kluczowych branż przyszłości - a „Moc Energii” może być pierwszym krokiem do kariery w tym sektorze.