Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Nisko 21 lutego 2026

Młodzi energetycy zmierzą się w Nisku. Rusza ogólnopolski konkurs „Moc Energii”

Uczniowie szkół ponadpodstawowych kształcących się w branży energetycznej mogą stanąć do ogólnopolskiej rywalizacji i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku ogłosiło start konkursu „Moc Energii”. Stawką są nie tylko nagrody finansowe, ale też realne doświadczenie i kontakt z branżą.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To propozycja dla młodzieży kształcącej się w zawodach związanych z energetyką, elektryką i kierunkami pokrewnymi. Udział jest bezpłatny, a każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy zespoły. Warunek? Uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat w dniu pierwszego etapu konkursu.

Dwa etapy, konkretne wyzwania

Rywalizacja podzielona została na dwie części.

Pierwszy etap odbędzie się 10 marca 2026 r. o godz. 9.00 i będzie miał formę testu online. Zespoły odpowiedzą na 20 pytań z zakresu elektroenergetyki i elektryki. Na rozwiązanie zadań przewidziano 45 minut. O awansie zdecyduje liczba punktów oraz czas wykonania testu. Do finału przejdzie sześć najlepszych drużyn z całej Polski.

Drugi etap zaplanowano na 26–27 marca 2026 r. w siedzibie Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku. Tam uczestnicy zmierzą się już z zadaniem praktycznym w specjalistycznej pracowni. Liczyć się będą precyzja, umiejętności techniczne i współpraca w zespole. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży dla drużyn spoza Niska.

Nagrody i realne doświadczenie

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe:

- I miejsce – 1500 zł dla każdego członka zespołu,

- II miejsce – 1000 zł dla każdego członka zespołu,

- III miejsce – 500 zł dla każdego członka zespołu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają także dyplomy i pamiątkowe upominki.

Organizatorzy podkreślają, że konkurs to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim promocja kształcenia zawodowego w branży energetycznej. To szansa, by młodzi ludzie mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych wyzwań zawodowych, a przy okazji nawiązać kontakty i zaprezentować się przed ekspertami z branży.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Dla uczniów ze Stalowej Woli i okolic to okazja, by pokazać, że lokalne szkoły techniczne mają mocną reprezentację i ambitnych przyszłych specjalistów. Energetyka to jedna z kluczowych branż przyszłości - a „Moc Energii” może być pierwszym krokiem do kariery w tym sektorze.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Obywatel ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Nisko
Obywatel ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy
Stalowa Wola
Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy
Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dziedzictwo kulturowe jako nieodnawialny zasób zrównoważonego rozwoju. Przykład Stalowej Woli
W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
Jeżowe
W Groblach uczczą pamięć „Żołnierzy Wyklętych”
International Talent Show 2026 - święto talentów w Nisku
Nisko
International Talent Show 2026 - święto talentów w Nisku
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Stalowej Woli
Stalowa Wola
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Stalowej Woli
RCEZ w Nisku. Uczniowie zyskali dwie nowoczese pracownie
Nisko
RCEZ w Nisku. Uczniowie zyskali dwie nowoczese pracownie
Pikają od rana do wieczora. Mieszkańcy mają dość sygnalizacji na Okulickiego
Stalowa Wola
Pikają od rana do wieczora. Mieszkańcy mają dość sygnalizacji na Okulickiego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu