Młodzi artyści stworzyli „małe światy” z książek

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego. Młodzi artyści mieli za zadanie stworzyć przestrzenne prace inspirowane literaturą - swoje własne, małe światy z książek. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem: do biblioteki napłynęło 65 prac z ośmiu szkół.
Jury w składzie: Daria Kamińska-Drabik, Izabela Świś oraz Tomasz Gotkowski z Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych miało niezwykle trudne zadanie. Ostatecznie wyłoniono 16 laureatów, którzy otrzymali nagrody w postaci gier planszowych, książek i bibliotecznych gadżetów.
- Gdybyśmy mogli, nagrodzilibyśmy wszystkie prace – są naprawdę piękne. Tak uważa nie tylko jury, ale też bibliotekarze i wszyscy, którzy mieli okazję je zobaczyć. Dziękujemy za ogromny wysiłek i pomysłowość. Niestety, konkurs rządzi się swoimi prawami i ktoś musiał wygrać - podsumował obrady komisji Tomasz Gotkowski.
Laureaci konkursu „Małe sceny – Wielkie historie”
I miejsce:
-
Aleksandra Rawska – PSP nr 12 w Stalowej Woli
II miejsca ex aequo:
-
Julia Stelmach – Zespół Szkół w Zaleszanach
-
Marlena Rodziewicz – PSP nr 12 w Stalowej Woli
III miejsca ex aequo:
-
Natalia Sarnowska – PSP nr 11 w Stalowej Woli
-
Marcel Sycz – Zespół Szkół w Zdziechowicach
-
Aleksandra Łukasik – Zespół Szkół w Zdziechowicach
Wyróżnienia:
Szymon Prus, Ewa Kochan, Zofia Śledzińska (PSP nr 12 w Stalowej Woli),
Paulina Partyka, Clara Lupo, Maja Tusznio, Bartosz Wiśniewski, Alicja Guźla (Zespół Szkół w Zaleszanach),
Natalia Antosiewicz, Natalia Gremska (Zespół Szkół w Zdziechowicach).
Nagrody zwycięzcom wręczyła Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Do końca roku w holu obok Czytelni Głównej można oglądać pokonkursową wystawę wszystkich prac, które udowadniają, że młodzi czytelnicy potrafią w wyjątkowy sposób ożywiać książkowe światy.
Konkurs zorganizowano w ramach zadania „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury”, realizowanego w programie „Partnerstwo dla książki 2025”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli, oraz Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Komentarze