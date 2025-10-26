Młodzi artyści stworzyli „małe światy” z książek

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego. Młodzi artyści mieli za zadanie stworzyć przestrzenne prace inspirowane literaturą - swoje własne, małe światy z książek. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem: do biblioteki napłynęło 65 prac z ośmiu szkół.

Jury w składzie: Daria Kamińska-Drabik, Izabela Świś oraz Tomasz Gotkowski z Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych miało niezwykle trudne zadanie. Ostatecznie wyłoniono 16 laureatów, którzy otrzymali nagrody w postaci gier planszowych, książek i bibliotecznych gadżetów.

- Gdybyśmy mogli, nagrodzilibyśmy wszystkie prace – są naprawdę piękne. Tak uważa nie tylko jury, ale też bibliotekarze i wszyscy, którzy mieli okazję je zobaczyć. Dziękujemy za ogromny wysiłek i pomysłowość. Niestety, konkurs rządzi się swoimi prawami i ktoś musiał wygrać - podsumował obrady komisji Tomasz Gotkowski.

Laureaci konkursu „Małe sceny – Wielkie historie”

I miejsce:

Aleksandra Rawska – PSP nr 12 w Stalowej Woli

II miejsca ex aequo:

Julia Stelmach – Zespół Szkół w Zaleszanach

Marlena Rodziewicz – PSP nr 12 w Stalowej Woli

III miejsca ex aequo:

Natalia Sarnowska – PSP nr 11 w Stalowej Woli

Marcel Sycz – Zespół Szkół w Zdziechowicach

Aleksandra Łukasik – Zespół Szkół w Zdziechowicach

Wyróżnienia:

Szymon Prus, Ewa Kochan, Zofia Śledzińska (PSP nr 12 w Stalowej Woli),

Paulina Partyka, Clara Lupo, Maja Tusznio, Bartosz Wiśniewski, Alicja Guźla (Zespół Szkół w Zaleszanach),

Natalia Antosiewicz, Natalia Gremska (Zespół Szkół w Zdziechowicach).

Nagrody zwycięzcom wręczyła Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Do końca roku w holu obok Czytelni Głównej można oglądać pokonkursową wystawę wszystkich prac, które udowadniają, że młodzi czytelnicy potrafią w wyjątkowy sposób ożywiać książkowe światy.

Konkurs zorganizowano w ramach zadania „Z książką na co dzień. Wszystkie barwy literatury”, realizowanego w programie „Partnerstwo dla książki 2025”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli, oraz Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.