Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin 25 września 2026

Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich

Stadion Śląski w Chorzowie ponownie znów stał się areną wielkich sportowych emocji. To na tym legendarnym obiekcie odbywał się Ogólnopolski Finał Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2026. Na starcie stanęło blisko pół tysiąca zawodników urodzonych w latach 2025-2016. Licznie w zawodach reprezentowany był Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z tak wielką lekkoatletyczną sceną. I trudno o lepszą scenerię dla sportowych marzeń. Zaledwie dzień wcześniej na tej samej bieżni rywalizowały gwiazdy lekkoatletyczne podczas 72. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego, zawodów zaliczanych do cyklu World Athletics Continental Tour Silver.


Symbolika wydarzenia była więc wyjątkowa: jednego dnia młodzi uczestnicy mogli oglądać mistrzów „Królowej Sportu”, a następnego sami stanęli na tej samej bieżni.
Dla młodych lekkoatletów ze Stalowej Woli sam udział w ogólnopolskim finale był już wyjątkowym doświadczeniem. Rywalizacja na Stadionie Śląskim pozwoliła im nie tylko sprawdzić sportową formę, ale również poczuć atmosferę wielkiego wydarzenia lekkoatletycznego.
Stalowowolscy zawodnicy rywalizowali w swoich dwubojach, łącząc konkurencje biegowe z konkurencjami technicznymi.

Wyniki reprezentantów KKL Stal Stalowa Wola:
9. miejsce - Maja Blicharz – 60 m, skok wzwyż
9. miejsce - Jakub Kuliński – 600 m, piłeczka palantowa
12. miejsce - Oliver Suchora – 300 m, piłeczka palantowa
13. miejsce - Pola Ciba – 60 m, skok w dal
13. miejsce - Alan Burdzy – 60 m, piłeczka palantowa
17. miejsce - Przemysław Walerowicz – 600 m, piłeczka palantowa
19. miejsce - Martyna Sowa – 300 m, skok w dal
21. miejsce - Zuzanna Żmuda – 300 m, skok wzwyż
22. miejsce - Dawid Pamuła – 60 m, skok w dal
23. miejsce - Mila Jonaszek – 600 m, piłeczka palantowa
23. miejsce - Maksymilian Guz – 600 m, skok w dal
25. miejsce - Artur Cyboran – 60 m, skok w dal

Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Stalowa Wola
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.
Stalowa Wola
Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Stalowa Wola
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Stalowa Wola
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW
Stalowa Wola
Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW
„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy
Stalowa Wola
„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
Stalowa Wola
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu