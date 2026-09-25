Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich

Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z tak wielką lekkoatletyczną sceną. I trudno o lepszą scenerię dla sportowych marzeń. Zaledwie dzień wcześniej na tej samej bieżni rywalizowały gwiazdy lekkoatletyczne podczas 72. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego, zawodów zaliczanych do cyklu World Athletics Continental Tour Silver.



Symbolika wydarzenia była więc wyjątkowa: jednego dnia młodzi uczestnicy mogli oglądać mistrzów „Królowej Sportu”, a następnego sami stanęli na tej samej bieżni.

Dla młodych lekkoatletów ze Stalowej Woli sam udział w ogólnopolskim finale był już wyjątkowym doświadczeniem. Rywalizacja na Stadionie Śląskim pozwoliła im nie tylko sprawdzić sportową formę, ale również poczuć atmosferę wielkiego wydarzenia lekkoatletycznego.

Stalowowolscy zawodnicy rywalizowali w swoich dwubojach, łącząc konkurencje biegowe z konkurencjami technicznymi.

Wyniki reprezentantów KKL Stal Stalowa Wola:

9. miejsce - Maja Blicharz – 60 m, skok wzwyż

9. miejsce - Jakub Kuliński – 600 m, piłeczka palantowa

12. miejsce - Oliver Suchora – 300 m, piłeczka palantowa

13. miejsce - Pola Ciba – 60 m, skok w dal

13. miejsce - Alan Burdzy – 60 m, piłeczka palantowa

17. miejsce - Przemysław Walerowicz – 600 m, piłeczka palantowa

19. miejsce - Martyna Sowa – 300 m, skok w dal

21. miejsce - Zuzanna Żmuda – 300 m, skok wzwyż

22. miejsce - Dawid Pamuła – 60 m, skok w dal

23. miejsce - Mila Jonaszek – 600 m, piłeczka palantowa

23. miejsce - Maksymilian Guz – 600 m, skok w dal

25. miejsce - Artur Cyboran – 60 m, skok w dal

Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola