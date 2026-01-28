Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK

To wydarzenie szczególne - na jednej scenie spotkają się doświadczeni muzycy oraz młodzi, niezwykle utalentowani soliści, którzy z powodzeniem zdobywają uznanie na międzynarodowych estradach. Orkiestrę poprowadzi Igor Pylatyuk, a funkcję kierownika artystycznego i koncertmistrza pełni Artur Nykitka.

Program koncertu zachwyci miłośników fortepianu i klasyki wiedeńskiej oraz romantycznej. Publiczność usłyszy dzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego. W repertuarze znalazły się m.in. koncerty fortepianowe Mozarta (KV 466 i KV 488), Beethovena (nr 2 i 3), Koncert e-moll op. 11 Chopina oraz „Fantazja polska” gis-moll op. 19 Paderewskiego. Partie solowe wykonają młodzi pianiści: Marek Kąkol, Cyprian Czaban, Anna Ivanina, Jingyi Ren, Tymon Klekotko, Kun Liang oraz Olgierd Grischenko.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety dostępne są w cenie 30 zł (normalny) oraz 20 zł dla posiadaczy Stalowowolskiej Karty Miejskiej, LifeStal i Karty Dużej Rodziny. Sprzedaż prowadzona jest zarówno online, jak i w kasie MDK.

Dla mieszkańców regionu to doskonała okazja, by na żywo usłyszeć wielką klasykę w mistrzowskim wykonaniu i wesprzeć młodych artystów, którzy już dziś kształtują przyszłość europejskiej sceny muzycznej.