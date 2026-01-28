Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 stycznia 2026

Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK

Już 5 lutego Stalowa Wola stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z muzyką klasyczną na najwyższym poziomie. W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury wystąpi Lwowska Orkiestra Kameralna „Akademia”, prezentując koncert w ramach Trasy Koncertowej Młodych Talentów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To wydarzenie szczególne - na jednej scenie spotkają się doświadczeni muzycy oraz młodzi, niezwykle utalentowani soliści, którzy z powodzeniem zdobywają uznanie na międzynarodowych estradach. Orkiestrę poprowadzi Igor Pylatyuk, a funkcję kierownika artystycznego i koncertmistrza pełni Artur Nykitka.

Program koncertu zachwyci miłośników fortepianu i klasyki wiedeńskiej oraz romantycznej. Publiczność usłyszy dzieła Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego. W repertuarze znalazły się m.in. koncerty fortepianowe Mozarta (KV 466 i KV 488), Beethovena (nr 2 i 3), Koncert e-moll op. 11 Chopina oraz „Fantazja polska” gis-moll op. 19 Paderewskiego. Partie solowe wykonają młodzi pianiści: Marek Kąkol, Cyprian Czaban, Anna Ivanina, Jingyi Ren, Tymon Klekotko, Kun Liang oraz Olgierd Grischenko.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety dostępne są w cenie 30 zł (normalny) oraz 20 zł dla posiadaczy Stalowowolskiej Karty Miejskiej, LifeStal i Karty Dużej Rodziny. Sprzedaż prowadzona jest zarówno online, jak i w kasie MDK.

Dla mieszkańców regionu to doskonała okazja, by na żywo usłyszeć wielką klasykę w mistrzowskim wykonaniu i wesprzeć młodych artystów, którzy już dziś kształtują przyszłość europejskiej sceny muzycznej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
Stalowa Wola
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
Stalowa Wola
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
Seria oszustw uderzyła w mieszkańców Stalowej Woli
Stalowa Wola
Seria oszustw uderzyła w mieszkańców Stalowej Woli
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Stalowa Wola
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Stalowa Wola
15-latek z mefedronem. Sprawą zajmie się sąd rodzinny
Akt oskarżenia w sprawie oblania kwasem kobiety w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Akt oskarżenia w sprawie oblania kwasem kobiety w Stalowej Woli
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku
Pysznica
Gmina Pysznica otrzymała dofinansowanie na transport publiczny w 2026 roku
Edukacja regionalna w centrum uwagi. Konferencja dla nauczycieli
Stalowa Wola
Edukacja regionalna w centrum uwagi. Konferencja dla nauczycieli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu