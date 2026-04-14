Młoda „Stalówka” w gazie! Trzecie zwycięstwo z rzędu

Znakomity początek rundy wiosennej w podkarpackiej lidze juniorów (rocznik 2007 i młodsi) notuje Stal Stalowa Wola. W niedzielę drużyna trenera Marka Kusiaka pokonała przy Hutniczej zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Woli Chorzelowskiej 5:2, mimo że do przerwy przegrywała 0:2. Hat-trickiem popisał się w tym meczu Kacper Kopeć, a dwa gole strzelił Maciej Bąk.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na inaugurację wiosennej rundy juniorzy Stali pokonali na wyjeździe imienniczkę z Mielca 4:0 (Maciej Bak 3, Damian Laba 57, Wiktor Gnatek 77, Kacper Kopeć 88), a w drugiej kolejce rozgromili na wyjeździe drużynę Dębickiej Akademii Piłkarskiej 5:0 (Paweł Żółtek 12 i 42, Wiktor Gnatek 13, Maciej Bąk 25, Maksymilian Wietecha 82).
Stal z kompletem punktów przewodzi ligowej stawce. Na miejscu drugim Karpaty Krosno, trzecim Siarka.

W następnej kolejce (18 kwietnia) jedenastka trenera Kusiaka zmierzy się na wyjeździe z Grunwaldem Budziwój.

3. kolejka:
STAL STALOWA WOLA - UKS SMS WOLA CHORZELOWSKA 5:2 (0:2)
0-1 Duda (15 - rzut karny), 0-2 Skiba (40), 1-2 Bąk (50), 2-2 Kopeć (55), 2-3 Bąk (65), 12-4 Kopeć (85), 2-5 Kopeć (90)
STAL: Koszałka - Moskal (46 Drozd), Skwarczyński, Sokal, Waszkiewicz - Słowik, Laba, Wietecha, Bąk (89 K.Jarosz), Ziemian(46 Kopeć - Naporowski (65 D.Jarosz).

W pozostałych meczach 3. kolejki: Stal Mielec - Grunwald Budziwój 3:1 (2:1), Stal Łańcut - Karpaty 0:4 (0:2), Siarka - DAP Dębica 3:0 (0:0).

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowe mieszkania wsparcia w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowe mieszkania wsparcia w Stalowej Woli
Niewybuchy w regionie
Stalowa Wola
Niewybuchy w regionie
Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby
Stalowa Wola
Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby
ZUS. Zmiany w zwolnieniach lekarskich
ZUS. Zmiany w zwolnieniach lekarskich
13-latek ze Stalowej Woli odnaleziony cały i zdrowy
Stalowa Wola
13-latek ze Stalowej Woli odnaleziony cały i zdrowy
Obchody 86. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Stalowa Wola
Obchody 86. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Stal nie zbacza z kursu. Krok po kroku do… spadku
Stalowa Wola
Stal nie zbacza z kursu. Krok po kroku do… spadku
Uroczystości w 86. rocznicę Zbrodni katyńskiej
Stalowa Wola
Uroczystości w 86. rocznicę Zbrodni katyńskiej
