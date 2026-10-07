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Od lewej: Dawid Słowik, Maksymilian Wietecha, Bartłlomiej Naporowski, Sebastian Kochańczyk (fot. Daniel Tracz/www.stal1938.pl)
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Stalowa Wola 7 października 2026

Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali

Po raz siódmy w tym sezonie z tarczą z boiska schodzili juniorzy Stali Stalowa Wola. W ostatniej kolejce I ligi wojewódzkiej drużyna trenera Marka Kusiaka pokonała na wyjeździe Grunwald Budziwój, a kilka dni wcześniej rozgromiła u siebie Błękitnych Ropczyce. Kolejne gole na swoje konto zapisał lider klasyfikacji najlepszych strzelców U19, Bartłomiej Naporowski. W ośmiu meczach trafił do siatki rywali już 20 razy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W meczu z Błękitnymi worek z bramkami rozwiązał się po zmianie stron. Do przerwy Stal prowadziła spokojną grę udokumentowaną zdobyciem dwóch bramek. W 13. minucie wynik otworzył Naporowski, a kilka minut przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, bramkarza z Ropczyc pokonał Błażej Chilik. Po zmianie stron nasza drużyna osiagnęła przygniatającą przewagę, czego efektem było pięć goli. W 50. minucie drugie trafienie zanotował Naporowski, a później na listę strzelców wpisywali się: Kacper Tereszkiewicz (63, 81) i Kacper Kopeć (68, 72).

Nie było natomiast łatwo o zwycięstwo pod Rzeszowem. Grunwald Budziwój prowadził do przerwy 1:0 - bramkę w 15. minucie zdobył Szymon Napora. Druga połowa należała do… egzekutora, czyli do Bartłomiej Naporowskiego. Najpierw, w 48. minucie „bombardier „Stalówki” doprowadził do remisu, a kwadrans przed końcem meczu, po raz drugi umieścił piłkę w bramce gospodarzy, zapewniając swojej drużynie komplet punktów.

Stal wystapił w Budziwoju w składzie: Scilanga - Drozd, Żółtek, Laba (46 Wietecha), Opoka (75 Bąk), Moskal, Chilik, Słowik (60 Kopeć), Sokal (70 Kochańczyk), Waszkiewicz, Naporowski.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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