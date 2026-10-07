Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali

W meczu z Błękitnymi worek z bramkami rozwiązał się po zmianie stron. Do przerwy Stal prowadziła spokojną grę udokumentowaną zdobyciem dwóch bramek. W 13. minucie wynik otworzył Naporowski, a kilka minut przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, bramkarza z Ropczyc pokonał Błażej Chilik. Po zmianie stron nasza drużyna osiagnęła przygniatającą przewagę, czego efektem było pięć goli. W 50. minucie drugie trafienie zanotował Naporowski, a później na listę strzelców wpisywali się: Kacper Tereszkiewicz (63, 81) i Kacper Kopeć (68, 72).

Nie było natomiast łatwo o zwycięstwo pod Rzeszowem. Grunwald Budziwój prowadził do przerwy 1:0 - bramkę w 15. minucie zdobył Szymon Napora. Druga połowa należała do… egzekutora, czyli do Bartłomiej Naporowskiego. Najpierw, w 48. minucie „bombardier „Stalówki” doprowadził do remisu, a kwadrans przed końcem meczu, po raz drugi umieścił piłkę w bramce gospodarzy, zapewniając swojej drużynie komplet punktów.

Stal wystapił w Budziwoju w składzie: Scilanga - Drozd, Żółtek, Laba (46 Wietecha), Opoka (75 Bąk), Moskal, Chilik, Słowik (60 Kopeć), Sokal (70 Kochańczyk), Waszkiewicz, Naporowski.