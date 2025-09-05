Miesięcznik
SANBank -Nadsański Bank Spółdzielczy od wielu lat wspiera młodych lekkoatletów, a prezes stalowowolskiego banku, Magdalena Więckowicz jest na każdej imprezie organizowanej na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli (Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola)
Stalowa Wola 5 września 2025

Mityng, w którym można było wybiegać pieniądze...

W sobotę, 30 sierpnia na stadionie SiR w Stalowej Woli przy ul. Staszica 2 odbył się Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny - KKL Stal Stalowa Wola. W zawodach uczestniczyło 415 zawodniczek i zawodników z 15 klubów, głównie Podkarpacia, ale także z kilku innych województw.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody rozpoczęli młociarki i młociarze. Po ich rywalizacji odbyło się oficjalne otwarcie zawodów, w których uczestniczyła Magdalena Więckowicz - prezes zarządu SANBanku - sponsora głównego mityngu. To nie przypadek, wszak Nadsański Bank Spółdzielczy już od ponad 12 lat sponsoruje lekkoatletów stalowowolskich i wszystkie imprezy lekkoatletyczne organizowane w hutniczym mieście. Przez wiele lat SANBank wspierał działalność KKS Victoria Stalowa Wola, a po jej fuzji ze Spartą Stalowa Wola, jest sponsorem strategicznym KKL Stal Stalowa Wola.

W ramach uczczenia pamięci zmarłego przed rokiem Benedykta Sobczyńskiego - wieloletniego trenera, wychowawcy dzieci i młodzieży, prezesa Sparty Stalowa Wola, a później honorowego prezesa KKL Stal Stalowa Wola, biegi na 600 m kobiet i mężczyzn były konkurencjami memoriałowym, a ponadto zawodniczki i zawodnicy, którzy stanęli na podium otrzymali gratyfikację finansową. Zwycięzcy po 1000 zł, zdobywcy drugich miejsc po 600 zł, trzecich po 300 zł.

U pań najszybciej 600 m pokonała Sylwana Gajda z AZS AWF Warszawa (1:31,41), miejsce drugie zajęła Justyna Bajkowska z Żaka Biała Podlaska (1:33,06 - rek. życ.), a trzecie 15-letnia Martyna Machała ze Stali Mielec (1:33,50 - rek. życ.). Czwarty czas, nowy rekord życiowy, ustanowiła Kornelia Butryn ze Stali Stalowa Wola (1:33,50), a na piątym miejscu została sklasyfikowana Blanka Machaj (1:34,95). Wśród mężczyzn triumfował na 600 m Robert Wiatrzyk z Tomasovii Tomaszów Lub. (1:18,39), drugi był Jacek Skrzeszewski ze Stali Stalowa Wola (1:19,40), a trzeci Kacper Okoń z AZS UMCS Lublin (1:20,14).

Patronat honorowy nad nim objął prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, a sponsorem głównym był SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.

TUTAJ wyniki wszystkich konkurencji

