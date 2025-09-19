Miesięcznik
Stalowa Wola
Stalowa Wola 19 września 2025

"Mistrzu zwolnij" - działania stalowowolskiej policji

Stalowowolscy policjanci włączyli się w działania profilaktyczne w ramach kampanii "Mistrzu zwolnij". Podczas prowadzonych kontroli mundurowi edukują na temat prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze. Zdecydowanie reagują również na popełniane wykroczenia, o czym przekonał się 28-letni mieszkaniec Stalowej Woli, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 80 km/h. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

18 września funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego stalowowolskiej jednostki prowadzili kontrolę prędkości pojazdów w newralgicznych miejscach, zwracali również uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców.

Podczas kontroli, w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mistrzu zwolnił" zorganizowanej przez PZU, której partnerem jest Polska Policja, prowadzili również działania profilaktyczne. W trakcie rozmów z kierowcami funkcjonariusze wręczali specjalnie przygotowane ulotki i naklejki, a także przekazywali informacje dotyczące bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. 

Tylko wczoraj mundurowi ujawnili 45 wykroczeń przekroczenia prędkości. Jeden z kierujących stracił prawo jazdy.

Po godz. 15, na ul. Granicznej w Stalowej Woli policjanci zatrzymali do kontroli kierującego kią, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. 38-latek pędził przez miasto z prędkości 132 km/h, czyli o 82 km/h za szybko. 

Konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy było nałożenie na niego mandatu w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił również swoje uprawnienia do kierowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków. Ogólnopolska kampania "Mistrzu zwolnij" ma na celu uświadamianie kierowców, że prawdziwe mistrzostwo na drodze to nie szybkość, ale rozwaga, kultura jazdy i szacunek dla innych uczestników ruchu.

Komentarze

Brak komentarzy

