Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U14 i U12 w lekkiej atletyce

Konkurencje U14

Dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 80 m przez płotki (dziewczęta), 100 m ppł (chłopcy), skok w dal (strefa), skok wzwyż, pchnięcie kulą 2 kg (dz) i 4 kg (ch), rzut dyskiem 0,6 kg (dz) i 0,75 (ch) oraz sztafeta 4x200 m MIX.

Kokurencje U12

Dziewczęta/chłopcy: 60 m, 200 m, 600 m, skok w dal (strefa), piłka palantowa.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz ważną licencję PZLA, zrzeszeni w klubach lekkiej atletyki województwa podkarpackiego. W klasyfikacji mistrzostw uwzględniani będą zawodnicy urodzeni w 2013 roku i młodsi.

Każdy uczestnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników starszych niż rocznik 2012.

Warunkiem przyznania tytułow i medali jest ukończenie konkurencji przez co najmniej trzech zawodników.