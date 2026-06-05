Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Pysznica Zaleszany 5 czerwca 2026

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U14 i U12 w lekkiej atletyce

W niedzielę, 7 czerwca 2026 roku, na stadionie SiR w Stalowej Woli przy ul. Staszica 2 odbędą się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U14 i U12 w lekkiej atletyce. W zawodach wezmą udział młodzi sportowcy z klubów regionu, rywalizując w konkurencjach biegowych, technicznych i rzutowych. Zawody organizowane są przez Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz KKL Stal Stalowa Wola. Początek o godz. 12.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Konkurencje U14
Dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 80 m przez płotki (dziewczęta), 100 m ppł (chłopcy), skok w dal (strefa), skok wzwyż, pchnięcie kulą 2 kg (dz) i 4 kg (ch), rzut dyskiem 0,6 kg (dz) i 0,75 (ch) oraz sztafeta 4x200 m MIX.

Kokurencje U12
Dziewczęta/chłopcy: 60 m, 200 m, 600 m, skok w dal (strefa), piłka palantowa.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz ważną licencję PZLA, zrzeszeni w klubach lekkiej atletyki województwa podkarpackiego. W klasyfikacji mistrzostw uwzględniani będą zawodnicy urodzeni w 2013 roku i młodsi.
Każdy uczestnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników starszych niż rocznik 2012.
Warunkiem przyznania tytułow i medali jest ukończenie konkurencji przez co najmniej trzech zawodników.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podwolina całoroczna
Nisko
Podwolina całoroczna
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Nisko
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Stalowa Wola
Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Nisko
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Stalowa Wola
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Stalowa Wola
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu