Wśród tegorocznych laureatów szczególne miejsce zajęła MISTA Sp. z o.o., zdobywając 1. miejsce w kategorii dynamika przychodów ze sprzedaży. To wyróżnienie potwierdza, że spółka jest dziś jednym z najbardziej perspektywicznych podmiotów podkarpackiej branży przemysłowej, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do produkcji i rozwoju technologii.

Ponad 30 lat na rynku – od cywilnych konstrukcji po zaawansowane systemy wojskowe

MISTA Sp. z o.o., działająca nieprzerwanie od 1991 roku, jest prywatnym producentem wyrobów cywilnych i wojskowych. Firma posiada pełne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie:

rozwoju i produkcji uzbrojenia ,

modernizacji i napraw sprzętu wojskowego ,

obrotu uzbrojeniem,

co potwierdza Koncesja nr B-041/2011, ważna aż do 2061 roku.

Dzięki temu MISTA należy do nielicznej grupy polskich przedsiębiorstw mogących samodzielnie projektować, produkować i rozwijać pojazdy oraz systemy bojowe o przeznaczeniu militarnym.

Sprzęt sprawdzony w warunkach bojowych

Własnej konstrukcji pojazdy opancerzone oraz systemy bojowe MISTY są aktywnie wykorzystywane m.in. w warunkach prawdziwego pola walki w Ukrainie. Doświadczenia płynące z ich eksploatacji stanowią bezcenne źródło wiedzy, które pozwala firmie:

analizować rezultaty ich działania,

ulepszać rozwiązania techniczne,

wdrażać innowacje zwiększające skuteczność i bezpieczeństwo użytkowników.

To właśnie zdolność szybkiego reagowania na potrzeby rynku i realne doświadczenia użytkowników stoi u podstaw imponującej dynamiki rozwoju spółki.

Innowacyjność i rozwój – fundament filozofii firmy

MISTA konsekwentnie poszerza portfolio swoich produktów oraz prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Firma stawia na:

nowoczesne zaplecze produkcyjne ,

wysoką precyzję wykonania ,

partnerską współpracę z odbiorcami ,

rozwiązania szyte na miarę współczesnego pola walki.

Właśnie takie podejście – oparte na jakości, doświadczeniu i odpowiedzialności – przyczyniło się do zdobycia przez spółkę tytułu lidera w kategorii dynamika sprzedaży w tegorocznej Złotej Setce.

Sukces podkarpackiego przemysłu

Tegoroczny ranking pokazał ogromny potencjał firm z Podkarpacia. Wyróżnienie MISTY to nie tylko sukces przedsiębiorstwa, ale także dowód na rosnącą rolę sektora obronnego w gospodarce regionu i całej Polski.

Firma, dynamicznie rozwijając sprzedaż i ofertę, realnie wzmacnia pozycję polskiego przemysłu zbrojeniowego, jednocześnie budując prestiż Podkarpacia jako ośrodka innowacji i produkcji wysokich technologii.

/artykuł sponsorowany/