Wśród tegorocznych laureatów szczególne miejsce zajęła MISTA Sp. z o.o., zdobywając 1. miejsce w kategorii dynamika przychodów ze sprzedaży. To wyróżnienie potwierdza, że spółka jest dziś jednym z najbardziej perspektywicznych podmiotów podkarpackiej branży przemysłowej, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do produkcji i rozwoju technologii.
Ponad 30 lat na rynku – od cywilnych konstrukcji po zaawansowane systemy wojskowe
MISTA Sp. z o.o., działająca nieprzerwanie od 1991 roku, jest prywatnym producentem wyrobów cywilnych i wojskowych. Firma posiada pełne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie:
-
rozwoju i produkcji uzbrojenia,
-
modernizacji i napraw sprzętu wojskowego,
-
obrotu uzbrojeniem,
co potwierdza Koncesja nr B-041/2011, ważna aż do 2061 roku.
Dzięki temu MISTA należy do nielicznej grupy polskich przedsiębiorstw mogących samodzielnie projektować, produkować i rozwijać pojazdy oraz systemy bojowe o przeznaczeniu militarnym.
Sprzęt sprawdzony w warunkach bojowych
Własnej konstrukcji pojazdy opancerzone oraz systemy bojowe MISTY są aktywnie wykorzystywane m.in. w warunkach prawdziwego pola walki w Ukrainie. Doświadczenia płynące z ich eksploatacji stanowią bezcenne źródło wiedzy, które pozwala firmie:
-
analizować rezultaty ich działania,
-
ulepszać rozwiązania techniczne,
-
wdrażać innowacje zwiększające skuteczność i bezpieczeństwo użytkowników.
To właśnie zdolność szybkiego reagowania na potrzeby rynku i realne doświadczenia użytkowników stoi u podstaw imponującej dynamiki rozwoju spółki.
Innowacyjność i rozwój – fundament filozofii firmy
MISTA konsekwentnie poszerza portfolio swoich produktów oraz prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Firma stawia na:
-
nowoczesne zaplecze produkcyjne,
-
wysoką precyzję wykonania,
-
partnerską współpracę z odbiorcami,
-
rozwiązania szyte na miarę współczesnego pola walki.
Właśnie takie podejście – oparte na jakości, doświadczeniu i odpowiedzialności – przyczyniło się do zdobycia przez spółkę tytułu lidera w kategorii dynamika sprzedaży w tegorocznej Złotej Setce.
Sukces podkarpackiego przemysłu
Tegoroczny ranking pokazał ogromny potencjał firm z Podkarpacia. Wyróżnienie MISTY to nie tylko sukces przedsiębiorstwa, ale także dowód na rosnącą rolę sektora obronnego w gospodarce regionu i całej Polski.
Firma, dynamicznie rozwijając sprzedaż i ofertę, realnie wzmacnia pozycję polskiego przemysłu zbrojeniowego, jednocześnie budując prestiż Podkarpacia jako ośrodka innowacji i produkcji wysokich technologii.
/artykuł sponsorowany/
