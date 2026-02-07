Mirosław Barszcz najlepszym trenerem lekkiej atletyki na Podkarpaciu

W roku 2025 lekkoatleci Stali wywalczyli 9 medali mistrzostw Polskim, z czego 7 było dziełem podopiecznych trenera Mirosława Barszcza. Milena Basińska zdobyła „złoto” w halowych MP w kategorii do lat 18 w biegu na 200 m i „brąz” w letnich MP, także w biegu na 200 m. Kornelia Butryn została halową wicemistrzynią Polski do lat 20 w biegu na 400 m, a Jacek Skrzeszewski halowym młodzieżowym wicemistrzem Polski w biegu na 800 m w kategorii U-23.

Kolejne trzy „krążki” krajowego czempionatu do klubiowej kolekcji dorzuciły sztafety. We Włocławku podczas Mistrzostw Polski U-18 na najwyższym stopniu stanęła sztafeta 4x400 m kobiet w składzie: Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba, Kornelia Butryn. W Opolu w Mistrzostwach Polski Sztafet Mieszanych, „brąz” wybiegała sztafeta 4x400 m mix w składzie: Kornelia Butryn, Marek Grykałowski, Paulina Zawół, Jakub Bembenek, a w w halowym MP U-20 w Toruniu brązowy medal wywalczyła sztafeta 4x400 m mix w składzie: Kornelia Butryn, Marek Grykałowski, Paulina Zawół, Tomasz Serafin.

Mirosław Barszcz zgromadził w rankingu 110,39 pkt, wyraźnie wyprzedzając konkurencję. Na ten dorobek złożyły się wyniki osiągnięte przez jego podopiecznych w trzech kategoriach wiekowych: U-23 (27 pkt), U-20 (65 pkt) oraz U-18 (18,39 pkt). Miejsce drugie i trzecie zajęli szkoleniowcy Resovii: Piotr Kowal (ubiegłoroczny zwycięzca) - 81,5 pkt i Janusz Mazur - 79,33 pkt. Kolejne miejsca: 4. Maria Sugier (UKS Tempo 5 Przemyśl) - 68,5 pkt, 5. Karolina Kosiorowska (Tiki-Taka Kolbuszowa) - 47,5 pkt, 6. Ryszard Jakubowski (Stal Mielec) - 46 pkt.

Miejsca pozostałych trenerów KKL Stal Stalowa Wola: 9. Jacek Łyp - 37 pkt, 12. Stanisław Anioł - 34,625 pkt, 16. Paweł Drapała - 24 pkt, 25. Krzysztof Grdeń - 12,375 pkt, 31. Edward Sudoł - 8 pkt, 34. Krzysztof Momot - 5 pkt, 38. Andrzej Siwek - 3 pkt. Sklasyfikowano 41 trenerów.