Minimalna porażka Stali, skromna wygrana Kuźni

W meczu Stali ze Startem, po trzech kwartach był remis 65:65. Ostatnią odsłonę zespół z Lublina - w którym jedną z czołowych ról odgrywał wychowanek CSM Kuźnia Koszykówka - Mateusz Proń, wygrał różnicą trzech punktów i po syrenie kończącej mecz, mógł świętować skromne, ale… zwycięstwo.

Kolejnym rywalem Stali będzie w Stalowej Woli w środę 12 listopada (g. 17) Lublinianka KUL Basket. W tym samym dniu drugi nasz zespół uczestniczący w rozgrywkach U 19, CSM Kuźnia Koszykówki zmierzy się na wyjeździe z pempavita Resovia, która nie przegrała jeszcze meczu.

Walkę do końca meczu zafundowali także widowni juniorskie zespoły U-17 Kuźni Koszykówki i KKK Krosno. Do przerwy zespół z Krosna często trafiał „za trzy” i po dwóch kwartach wygrywał 45:36. W trzeciej kwarcie „kowale” odwrócili losy tego spotkania. Wygrali ją różnicą 19 punktów i przed ostatnią „ćwiartką” prowadzili 64:54. I tej przewagi już nie roztrwonili.

U-19

Stal Stalowa Wola - Start Lublin 82:85 (21:26, 27:18, 17:21, 17:20)

Stal: B.Malecki 20, S.Zając 18, Malynovskyi 16, Baran 11, Błyskal 10, Frankiewicz 4, Kędra 3, Skuciński, Zakrzewski, Mucha, Tomczyk.

Start: Bartkowicz 24, Proń 13 (1x3), Kwiatkowski 12, Mazek 11 (1x3), Piwko 9 (2x3), Gemborys 8, Mikhailyk 4, Dudziak 2, Makuch 2, Wysocki-Chorąży, Czapka, Bonotto.

U-17

CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola - KKK MOSiR Krosno 72:66 (19:25, 17:20, 28:9, 8:12)

CSM KK: Wilczak 23 (2x3), Wilk 18, Pomarenko 16 (1x3), Otto 8, Szeliga 7, Jedral, Skrzypczak, Pachla, T.Faraś, Wyka, Owanek.

KKK: Kielar 14 (4x3), Pelczar 13 (3x3), Dudek 13 (2x3), Zaprzała 10, Penar 7 (2x3), Rachwał 5 (1x3), Guzek 4, Guzik, Ogarek, Cieślik.