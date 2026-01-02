Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 lutego 2026

Miłość w Rozwadowie. Walentynki pełne atrakcji i dobrej zabawy

Rynek w Rozwadowie w sobotę 14 lutego zamienił się w prawdziwe centrum miłości! Mieszkańcy Stalowej Woli tłumnie przybyli na miejskie Walentynki, by spędzić dzień pełen atrakcji, muzyki, słodkości i kreatywnych niespodzianek dla zakochanych i nie tylko.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na miejscu czekało mnóstwo pomysłów na spędzenie tego wyjątkowego dnia. Lasowiacki Kram Walentynkowy zachwycał oryginalnymi prezentami - od ręcznie robionych ozdób po lokalne słodkości, idealne, by sprawić radość ukochanej osobie.

Nie zabrakło też kreatywnych atrakcji: romantyczna sesja zdjęciowa przygotowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne KADR pozwalała uwiecznić wspólne chwile, a fotobudka 360° dawała możliwość nagrania wyjątkowej, ruchomej pamiątki z Walentynek.

Dla miłośników literatury i romantyzmu przygotowano coś naprawdę wyjątkowego - miłosne listy zamknięte w butelce od Stowarzyszenia Kreatywne Podwórko. Każdy mógł napisać słowa prosto z serca i wysłać je w małej, szklanej kapsule do swojego wybranka.

Nie zabrakło też muzyki - Koncert Życzeń z DJ-em Wojtusem niósł dedykacje muzyczne i ciepłe słowa dla zakochanych, a w powietrzu unosił się zapach słodkości i gorących napojów serwowanych przez KGW „Charzewiczanki”.

Na koniec dnia rozgrzała wszystkich Walentynkowa Potańcówka, podczas której parkiet wypełnił się tańcem i uśmiechami.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Szlaban, który uruchomił lawinę
Zaleszany
Szlaban, który uruchomił lawinę
Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat
Nisko
Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat
25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie
Stalowa Wola
25 lat troski i wsparcia. Jubileusz ZPO w Rozwadowie
„Mały atom” utknął w komisji
Stalowa Wola
„Mały atom” utknął w komisji
Po 47 latach od dramatu nad Soliną. Zdjęcia zatopionej spycharki
Po 47 latach od dramatu nad Soliną. Zdjęcia zatopionej spycharki
Hołd dla bohaterów codzienności
Rudnik nad Sanem
Hołd dla bohaterów codzienności
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy
Stalowa Wola
Rzemieślnicze warsztaty rodzinne w Stalowej Woli: z natury do szafy
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
Nisko
„Wiek rozumu” - 6. wykład z cyklu „Powrót do przeszłości”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu