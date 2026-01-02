Miłość w Rozwadowie. Walentynki pełne atrakcji i dobrej zabawy

Na miejscu czekało mnóstwo pomysłów na spędzenie tego wyjątkowego dnia. Lasowiacki Kram Walentynkowy zachwycał oryginalnymi prezentami - od ręcznie robionych ozdób po lokalne słodkości, idealne, by sprawić radość ukochanej osobie.

Nie zabrakło też kreatywnych atrakcji: romantyczna sesja zdjęciowa przygotowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne KADR pozwalała uwiecznić wspólne chwile, a fotobudka 360° dawała możliwość nagrania wyjątkowej, ruchomej pamiątki z Walentynek.

Dla miłośników literatury i romantyzmu przygotowano coś naprawdę wyjątkowego - miłosne listy zamknięte w butelce od Stowarzyszenia Kreatywne Podwórko. Każdy mógł napisać słowa prosto z serca i wysłać je w małej, szklanej kapsule do swojego wybranka.

Nie zabrakło też muzyki - Koncert Życzeń z DJ-em Wojtusem niósł dedykacje muzyczne i ciepłe słowa dla zakochanych, a w powietrzu unosił się zapach słodkości i gorących napojów serwowanych przez KGW „Charzewiczanki”.

Na koniec dnia rozgrzała wszystkich Walentynkowa Potańcówka, podczas której parkiet wypełnił się tańcem i uśmiechami.