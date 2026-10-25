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Stalowa Wola 25 października 2026

Miłość, intrygi i barokowy przepych

Hrabia przekonany, że miłość go nie dotyczy, Kupidyn gotowy do działania i świat pełen intryg - tak zapowiada się spektakl „Miłość w stylu barokowym” Teatru „Pułapka”. Przedstawienie będzie można obejrzeć 7 listopada w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

To komedia, w której nie zabraknie humoru, muzyki, barwnych kostiumów i miłosnych perypetii. Główny bohater, dumny i nieprzystępny hrabia, jest przekonany, że potrafi uchronić się przed uczuciem. Szybko okazuje się jednak, że nawet największa pewność siebie nie wystarczy, by uniknąć miłosnych komplikacji.

Spektakl wyreżyserował Volodymyr Martyshchuk. Za scenografię odpowiada Lidia Biernat, kostiumy przygotowała Ewa Kusińska, a za choreografię odpowiada Sylwia Świątek-Olejnik.

Na scenie wystąpią: Milena Burdzy, Kamila Członka, Arkadiusz Dul, Witold Habuda, Sylwia Kochan, Oleksandra Martyshchuk, Izabella Ossowska, Piotr Rut, Stanisław Tunia, Przemysław Turbak i Diana Wach.

Przedstawienie odbędzie się w sobotę, 7 listopada, o godz. 18 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety kosztują 15 zł. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 16. roku życia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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