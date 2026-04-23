„Milo Mechanik” w Kinie Wrzos. Animacja inspirowana Stalową Wolą

„Milo Mechanik” to ciepła i edukacyjna opowieść o rezolutnym mechaniku, który pomaga mieszkańcom „Majsterkowa” w rozwiązywaniu codziennych problemów. W świecie pełnym narzędzi, pojazdów i zabawnych sytuacji najmłodsi widzowie poznają podstawy działania otaczającej rzeczywistości.

Jak podkreślają twórcy, film ma silne związki ze Stalową Wolą - to właśnie to miasto było jedną z głównych inspiracji przy jego powstawaniu. Autorzy produkcji są związani z regionem, a główny twórca, Marcin Małek, spędził tu znaczną część życia.

Seanse będą miały także wyjątkowy charakter - przed projekcją zaplanowano spotkanie z twórcami, którzy opowiedzą o kulisach powstawania animacji i inspiracjach stojących za filmem.

W trakcie pokazu widzowie zobaczą dwa odcinki:

- „Zepsuta koparka” - o Karolinie, operatorce koparki i jej codziennych wyzwaniach,

- „Wóz strażacki w tarapatach” - historię Helence, jej żółwiczki i niespodziewanej interwencji strażaka Krzysia.

Całe wydarzenie obejmuje 30 minut seansu oraz 10 minut spotkania z twórcami. Film skierowany jest do dzieci od 2. roku życia, szczególnie w wieku przedszkolnym.

Seanse odbędą się w następujących terminach:

-26 kwietnia, godz. 12:00

-3 maja, godz. 15:00

-9 maja, godz. 12:00

Bilety w cenie 10 zł są dostępne w kasie oraz online.

Organizatorzy zapraszają do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu przy animacji, która w wyjątkowy sposób łączy edukację, zabawę i lokalne inspiracje.