„Milo Mechanik” w Kinie Wrzos. Animacja inspirowana Stalową Wolą

„Milo Mechanik” to ciepła i edukacyjna opowieść o rezolutnym mechaniku, który pomaga mieszkańcom „Majsterkowa” w rozwiązywaniu codziennych problemów. W świecie pełnym narzędzi, pojazdów i zabawnych sytuacji najmłodsi widzowie poznają podstawy działania otaczającej rzeczywistości.
Jak podkreślają twórcy, film ma silne związki ze Stalową Wolą - to właśnie to miasto było jedną z głównych inspiracji przy jego powstawaniu. Autorzy produkcji są związani z regionem, a główny twórca, Marcin Małek, spędził tu znaczną część życia.
Seanse będą miały także wyjątkowy charakter - przed projekcją zaplanowano spotkanie z twórcami, którzy opowiedzą o kulisach powstawania animacji i inspiracjach stojących za filmem.
W trakcie pokazu widzowie zobaczą dwa odcinki:
- „Zepsuta koparka” - o Karolinie, operatorce koparki i jej codziennych wyzwaniach,
- „Wóz strażacki w tarapatach” - historię Helence, jej żółwiczki i niespodziewanej interwencji strażaka Krzysia.
Całe wydarzenie obejmuje 30 minut seansu oraz 10 minut spotkania z twórcami. Film skierowany jest do dzieci od 2. roku życia, szczególnie w wieku przedszkolnym.
Seanse odbędą się w następujących terminach:
-26 kwietnia, godz. 12:00
-3 maja, godz. 15:00
-9 maja, godz. 12:00
Bilety w cenie 10 zł są dostępne w kasie oraz online.
Organizatorzy zapraszają do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu przy animacji, która w wyjątkowy sposób łączy edukację, zabawę i lokalne inspiracje.
