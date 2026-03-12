Miliony Polaków mogą nie wiedzieć, że chorują na nerki

Temat staje się szczególnie ważny w marcu, bo 12 dnia miesiąca obchodzimy Światowy Dzień Nerek. To okazja, aby przypomnieć, jak istotna jest profilaktyka i regularne badania.

Nerki pełnią w organizmie kluczową rolę. Odpowiadają m.in. za oczyszczanie krwi, regulację ciśnienia i utrzymanie równowagi elektrolitowej. Mimo to wiele osób nie myśli o nich na co dzień, dopóki nie pojawią się poważne problemy.

- Z doświadczenia wiem, że wiadomość o chorobie nerek jest dla wielu pacjentów dużym zaskoczeniem. To dlatego, że nerki najczęściej nie bolą, nie licząc oczywiście kamicy nerkowej czy ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, kiedy ból może być naprawdę duży. Ale w większości chorób nefrologicznych pacjent nie ma dolegliwości bólowych i na pierwszy rzut oka – żadnych innych objawów. A choroba się rozwija. Dlatego każdy, nawet zdrowy dorosły, powinien raz w roku przebadać się w tym kierunku, a konkretnie wykonać badanie ogólne moczu oraz poziomu kreatyniny we krwi - mówi Marcin Jadach, kierujący Oddziałem Nefrologii i Dializoterapii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Już podstawowe badanie moczu może sygnalizować, że nerki nie działają prawidłowo. Wczesna diagnoza pozwala wdrożyć leczenie i zatrzymać postęp choroby.

- Choroby nerek mogą dotknąć każdego, ale grupą najbardziej narażoną są osoby z chorobą otyłościową, cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, leczone z powodu chorób kardiologicznych oraz te, u których w rodzinie występowały choroby nerek. Schorzenia te wzajemnie się napędzają, prowadząc z czasem do niewydolności wielonarządowej. Trzeba jednak podkreślić, że główną praprzyczyną takiego stanu, jest u wielu pacjentów najczęściej choroba otyłościowa - wyjaśnia lekarz.

Gdy choroba osiąga zaawansowane stadium, konieczna jest dializoterapia, która zastępuje funkcję nerek - oczyszcza krew, usuwa nadmiar wody i utrzymuje równowagę elektrolitową. W stalowowolskim oddziale nefrologii przewlekle dializowanych jest obecnie 90 osób, w tym 17 dializowanych otrzewnowo. Placówka należy do wiodących w regionie.

- Oczywiście pomagamy naszym pacjentom poprzez dializoterapię, niektórych kierujemy do przeszczepu nerki i takich przypadków mieliśmy w ubiegłym roku 9, co bardzo nas cieszy, gdyż przeszczep nerki jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego. Trzeba jednak robić wszystko, aby nie dopuścić do rozwoju choroby do tak zaawansowanego stanu. A naprawdę dużo zależy od nas samych. Zdrowie naszych nerek i całego organizmu najczęściej jest w naszych rękach i zależy od naszego stylu życia - tłumaczy Marcin Jadach.

Specjaliści podkreślają, że profilaktyka jest najprostsza i najskuteczniejsza. Wystarczy:

- ruszać się - spacer, rower czy pływanie wspomagają funkcjonowanie nerek,

- pić odpowiednią ilość wody - średnio 25–30 ml na każdy kilogram masy ciała dziennie,

- jeść zdrowo - dużo warzyw i owoców, mniej soli,

- unikać używek - papierosów i alkoholu,

- regularnie badać krew i mocz.

Takie nawyki pomagają chronić nerki i cały organizm, a także zmniejszają ryzyko poważnych powikłań w przyszłości.