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Rudnik nad Sanem 7 października 2026

Miliony na usuwanie azbestu

Przedstawiciele samorządów z siedmiu powiatów spotkali się w Rudniku nad Sanem, gdzie podpisano umowy na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Wśród uczestników byli m.in. wójtowie i burmistrzowie ze wszystkich gmin powiatu niżańskiego oraz części gmin powiatu stalowowolskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie zorganizowano w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiego programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest. Jak poinformowała Bernadeta Dżugan, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w obecnym naborze dofinansowanie otrzymało 145 samorządów z województwa podkarpackiego. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 4 mln zł.

- W tym roku i w tym naborze wszyscy Państwo, którzy złożyliście wnioski, otrzymaliście dofinansowanie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Są to środki Narodowego Funduszu w Warszawie oraz środki Wojewódzkiego Funduszu właśnie w Rzeszowie - mówiła Bernadeta Dżugan.

Jak przekazała prezes WFOŚiGW, razem z wcześniejszym naborem tegoroczne działania mają pozwolić na usunięcie około 10 tys. ton azbestu. Problem jednak pozostaje duży. Według przytoczonych przez nią danych na terenie województwa podkarpackiego nadal zalega około 260 tys. ton wyrobów zawierających azbest.

Fundusz zapowiada kontynuację programu. Kolejny nabór ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale 2027 roku, a na ten cel przewidziano 4 mln zł.

Nisko otrzyma ponad 25 tys. zł

Z dofinansowania skorzysta m.in. gmina i miasto Nisko. Jak poinformował burmistrz Konrad Krzyżak, przyznana kwota to ponad 25 tys. zł.

- Jest to kwota, która pomoże mieszkańcom gminy i miasta Nisko w usuwaniu azbestu, tego problemu, który cały czas jest aktualny, mimo że te programy są od wielu lat. Cieszymy się z każdej kwoty, którą nasi mieszkańcy będą mogli wykorzystać na usuwanie tego szkodliwego materiału dla zdrowia i życia człowieka - mówił Konrad Krzyżak.

W Zaklikowie planują usunąć blisko 100 ton

Umowę podpisała również gmina Zaklików. Samorząd otrzymał 30 tys. zł dofinansowania i zamierza dołożyć 20 tys. zł ze swojego budżetu. Łącznie na odbiór azbestu od mieszkańców przeznaczonych zostanie więc 50 tys. zł.

- Zbierzemy w tym roku znowu prawie 100 ton. W zeszłym roku to też było 100 ton. I jeśli to będzie się cyklicznie powtarzało, uważam, że na pewno wyrobimy się w tym terminie i do końca 32 roku tego azbestu już na terenie gminy praktycznie nie powinno być - powiedział burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

Podpisanie umów w Rudniku nad Sanem było jednym ze spotkań organizowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie z samorządami korzystającymi z programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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