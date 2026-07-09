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Minister Jakub Rutnicki: – Widzimy te obiekty. One potrzebują wsparcia, potrzebują rewitalizacji, potrzebują rozbudowy, fot. UM Stalowa Wola
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Stalowa Wola 9 lipca 2026

Miliony na rozwój bazy tenisowej w Stalowej Woli

Ponad 6,6 mln zł dofinansowania otrzymała Stalowa Wola z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę i modernizację kompleksu Miejskiego Klubu Tenisowego przy ul. Wyszyńskiego. – To jest bardzo dobry dzień dla tenisa. To jest bardzo dobry dzień dla całego środowiska sportowego, ale też przede wszystkim środowiska tenisowego w Stalowej Woli – mówił 8 lipca na konferencji prasowej w naszym mieści minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyła także wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereży, poseł z naszego okręgu Paweł Kowal, prezes Miejskiego Klubu Tenisowego i Podkarpackiego Związku Tenisowego Andrzej Pyzara, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego Krzysztof Malczyk, radna sejmiku wojewódzkiego Renata Butryn oraz radni Rady Miejskiej Stalowej Woli: Damian Marczak i Andrzej Szymonik.

Co tu powstanie

Dzięki wsparciu z ministerialnego programu „Tenisowe Orły” oraz wkładowi własnemu miasta, powstanie inwestycja o łącznej wartości przekraczającej 16 mln zł. Powstaną dwa nowe korty tenisowe z nawierzchnią twardą, zmodernizowane zostaną cztery istniejące korty, a hala tenisowa zostanie rozbudowana o nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, pomieszczenia dla trenerów i zawodników oraz część treningową.

Inwestycja obejmie również modernizację instalacji technicznych oraz dostosowanie obiektu do wymogów organizacji turniejów krajowych i międzynarodowych.

Rekordowe „Tenisowe Orły”

– Jeśli chcemy mieć nowych mistrzów, potrzebujemy dużych inwestycji i wielkiego wsparcia. Cieszę się bardzo, że jako minister sportu i turystyki mogę ogłosić rozstrzygnięcie wielkiego programu „Tenisowych Orłów”. To jest rekordowe wsparcie, jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę tenisową. W skali całego kraju to będzie grubo ponad 80 milionów złotych, dzięki czemu także w Stalowej Woli te obiekty będą się zmieniać. Będzie rewitalizacja tych kortów, budowa dwóch nowych kortów oraz rewitalizacja hali wraz z całym zapleczem szatniowym i rehabilitacyjnym – powiedział minister Rutnicki.

Przetarg na ponad 16 mln zł

O działaniach miasta w tej materii mówił z kolei prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– Środki, które miasto Stalowa Wola skutecznie pozyskało z Ministerstwa Sportu na realizację tego zadania, pozwalają nam ogłosić przetarg na inwestycję o łącznej wartości ponad 16 milionów złotych. Miasto Stalowa Wola, otrzymując potężną dotację z Ministerstwa Sportu, dokłada również blisko 10 milionów złotych ze swojego budżetu na realizację tego zadania, które otworzy tutaj profesjonalny, nowoczesny ośrodek tenisowy spełniający wymagania rozgrywania kwalifikowanych turniejów. Mamy nadzieję, że dzięki temu o ludziach ze Stalowej Woli będzie jeszcze głośniej, a talenty, które tutaj widzimy każdego dnia, będą mogły rozwijać się w jeszcze lepszych warunkach – podkreślił prezydent.

Podkarpacie z wielką kasą

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaznaczyła, że Podkarpacie jest jednym z największych beneficjentów ministerialnych programów wspierających rozwój infrastruktury sportowej.

– Dzisiaj dla Podkarpacia ważny dzień i ważny moment. Jesteśmy jako województwo w trójce największych beneficjentów tego programu, zarówno pod względem liczby zadań, jak i wysokości środków. Ponad 212 milionów złotych trafiło na rozwój infrastruktury sportowej na Podkarpaciu w latach 2024-2026 - powiedziała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Prezes bardzo szczęśliwy

Głos zabrał też Andrzej Pyzara, prezes Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

– Nie posiadam się ze szczęścia, bo czekałem na to naprawdę bardzo, bardzo długo. Mieliśmy już wcześniej próby rozbudowy tych obiektów, najpierw przeszkodziła pandemia, później wojna. Naprawdę dużo energii poświęciliśmy, żeby udało się taki projekt zrealizować. Bardzo dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki, panu ministrowi, panu prezydentowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego projektu. My zrobimy wszystko, żeby tenis w tym mieście rozwijał się jeszcze lepiej i jeszcze bardziej – powiedział Andrzej Pyzara.

Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisowego Krzysztof Malczyk przypomniał natomiast, że Stalowa Wola od wielu lat należy do najważniejszych ośrodków szkolenia tenisowego w południowo- wschodniej Polsce. Wyraził przekonanie, że nowa infrastruktura pozwoli organizować kolejne imprezy o wysokiej randze.

***

Ośrodek w Stalowej Woli od lat należy do najważniejszych centrów szkolenia tenisa w południowo-wschodniej Polsce. Korzystają z niego zawodnicy z województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, a każdego roku odbywa się tam około 50 turniejów i wydarzeń sportowych. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli zrzesza ponad 100 zawodników i może pochwalić się licznymi sukcesami sportowymi swoich wychowanków.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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