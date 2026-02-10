Milionowe wsparcie dla OSP. Nowy sprzęt trafił do strażaków

Nowe wyposażenie zostało zakupione dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, realizowanego z inicjatywy wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul. Łączna wartość doposażenia przekroczyła 1,1 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z rządowego dofinansowania oraz wkładu własnego miasta.

Do obu jednostek, OSP Stalowa Wola i OSP Stalowa Wola - Osiedle Charzewice, trafił specjalistyczny sprzęt, który znacząco zwiększy ich gotowość do działań ratowniczych. Strażacy otrzymali m.in. moduły wielozadaniowe, zbiorniki elastyczne, drony i kamery termowizyjne, quady z przyczepami ewakuacyjnymi, urządzenia do konserwacji ubrań ochronnych oraz agregaty prądotwórcze na przyczepach, zapewniające niezależność energetyczną w sytuacjach kryzysowych.

W zebraniach uczestniczył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który podkreślał znaczenie ludzi stojących za systemem bezpieczeństwa.

- Nowoczesny sprzęt to narzędzie, ale prawdziwą siłą systemu bezpieczeństwa są ludzie - ich odpowiedzialność, gotowość do działania i służba drugiemu człowiekowi. Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko jednostki ratownicze. To środowiska, które kształtują postawy, wychowują młode pokolenia w duchu solidarności i uczą, że wspólnota zaczyna się od odpowiedzialności za innych. Dlatego inwestujemy równolegle w wyposażenie, rozwój i edukację młodych druhów - podkreślił prezydent.

Głos zabrał także poseł Rafał Weber, zwracając uwagę na lokalny wymiar bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo państwa zaczyna się lokalnie - w gminach i w jednostkach, które są najbliżej mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne to dziś nowoczesne i profesjonalne formacje, ale ich największą wartością pozostaje społeczna misja i gotowość do służby. Każda inwestycja w sprzęt, szkolenia czy rozwój młodych druhów to inwestycja w przyszłość i realne zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - zaznaczył poseł Weber.

Podczas zebrania OSP Stalowa Wola nie zabrakło także momentu szczególnego. Druh Mariusz Janeczko, współtwórca jednostki i jej wieloletni prezes, został uhonorowany przez prezydenta miasta statuetką „Złote Serce”. Wyróżnienie przyznano za wieloletnie zaangażowanie, działalność społeczną oraz oddaną służbę na rzecz rozwoju jednostki i lokalnej społeczności.

