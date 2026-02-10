Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 10 lutego 2026

Milionowe wsparcie dla OSP. Nowy sprzęt trafił do strażaków

Ochotnicze Straże Pożarne w Stalowej Woli podsumowały kolejny rok swojej działalności. Podczas walnych zebrań druhowie nie tylko przedstawili efekty swojej pracy, ale także odebrali nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowe wyposażenie zostało zakupione dzięki środkom z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, realizowanego z inicjatywy wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul. Łączna wartość doposażenia przekroczyła 1,1 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z rządowego dofinansowania oraz wkładu własnego miasta.

Do obu jednostek, OSP Stalowa Wola i OSP Stalowa Wola - Osiedle Charzewice, trafił specjalistyczny sprzęt, który znacząco zwiększy ich gotowość do działań ratowniczych. Strażacy otrzymali m.in. moduły wielozadaniowe, zbiorniki elastyczne, drony i kamery termowizyjne, quady z przyczepami ewakuacyjnymi, urządzenia do konserwacji ubrań ochronnych oraz agregaty prądotwórcze na przyczepach, zapewniające niezależność energetyczną w sytuacjach kryzysowych.

W zebraniach uczestniczył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który podkreślał znaczenie ludzi stojących za systemem bezpieczeństwa.

- Nowoczesny sprzęt to narzędzie, ale prawdziwą siłą systemu bezpieczeństwa są ludzie - ich odpowiedzialność, gotowość do działania i służba drugiemu człowiekowi. Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko jednostki ratownicze. To środowiska, które kształtują postawy, wychowują młode pokolenia w duchu solidarności i uczą, że wspólnota zaczyna się od odpowiedzialności za innych. Dlatego inwestujemy równolegle w wyposażenie, rozwój i edukację młodych druhów - podkreślił prezydent.

Głos zabrał także poseł Rafał Weber, zwracając uwagę na lokalny wymiar bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo państwa zaczyna się lokalnie - w gminach i w jednostkach, które są najbliżej mieszkańców. Ochotnicze Straże Pożarne to dziś nowoczesne i profesjonalne formacje, ale ich największą wartością pozostaje społeczna misja i gotowość do służby. Każda inwestycja w sprzęt, szkolenia czy rozwój młodych druhów to inwestycja w przyszłość i realne zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - zaznaczył poseł Weber.

Podczas zebrania OSP Stalowa Wola nie zabrakło także momentu szczególnego. Druh Mariusz Janeczko, współtwórca jednostki i jej wieloletni prezes, został uhonorowany przez prezydenta miasta statuetką „Złote Serce”. Wyróżnienie przyznano za wieloletnie zaangażowanie, działalność społeczną oraz oddaną służbę na rzecz rozwoju jednostki i lokalnej społeczności.

Fot. UM Stalowa Wola

