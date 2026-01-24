Miesięcznik
Stalowa Wola 24 stycznia 2026

Milionowa inwestycja dla zwierząt. Wkrótce otwarcie schroniska w Stalowej Woli

Zbliża się otwarcie nowo wybudowanego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli. Jednocześnie rozstrzygnięty został konkurs na instytucję, która poprowadzi placówkę. Wybrane zostało stowarzyszenie Przytulisko Psia Przystań.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowe schronisko powstało w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków. Inwestycja została zrealizowana za kwotę 2,6 miliona złotych. Budynek ma nieco ponad 21 metrów długości, 11 metrów szerokości i 5 metrów wysokości. Powierzchnia zabudowy wynosi 179,35 m², a kubatura obiektu to 848,50 m sześc.

Jak zapowiadają władze miasta, w najbliższym czasie nastąpi oficjalne przekazanie obiektu organizacji, która będzie odpowiedzialna za jego funkcjonowanie i opiekę nad zwierzętami.

- To stowarzyszenie rozpoczęło przygotowania do tego, aby objąć budynek, aby przejąć odpowiedzialność za to miejsce. W najbliższym czasie nastąpi takie oficjalne przekazanie budynku, tak aby ta działalność mogła się odbywać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom, osobom prywatnym, czy to Psiej Przystani, czy Kociej Wyspie, za bardzo wiele akcji w tym okresie zimowym, za objęcie szczególną ochroną zwierząt - mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Nowe schronisko ma poprawić warunki opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usprawnić działania związane z ich leczeniem, czasowym pobytem i adopcjami. Otwarcie placówki to ważny krok w kierunku wzmocnienia systemu ochrony zwierząt na terenie miasta.

