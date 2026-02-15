Miesięcznik
mzk
Stalowa Wola 15 lutego 2026

Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m

Ze srebrnym medalem i nowym rekordem życiowym wraca do domu z mistrzostw Polski do lat 18 i 20 rozgrywanych w Rzeszowie, Milena Basińska. Zawodniczka Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola zajęła drugie miejsce w finale A biegu na 200 m w kategorii U18 z czasem 24,50.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Milena Basińska awansowała do finału A wygrywając 8 serię eliminacyjną czasem 24,93. Najszybciej w eliminacjach pobiegła Nina Baturo z Olimpii Grudziądz - 24,49. I także finałowy bieg należał do tej sprinterki. „Złoto” zapewniła sobie kilkanaście metrów przed metą, kiedy wyprzedziła Milenę Basińską i finiszowała w czasie 24,40, który jej nowym rekordem życiowym. Najszybciej w życiu pokonała 200 m w hali także podopieczna trenera Mirosława Barszcza - 24,50. Brązowy medal zdobyła Zofia Kozyra z AZS AWF Katowice - 25,22.

Chwilę wcześniej w finale B biegu na 200 m wystapiła koleżanka klubowa Mileny - Nikola Janiec. W 5 serii eliminacyjnej uzyskała czas 25,78, natomiast w finale B pobiegła w czasie 26,12. Zajęła w nim 5 miejsce, a w klasyfikacji generalnej 11.

Brawa należą się także panom. W finałach A i B, a więc w 12-osobowej stawce, najlepszych zawodnikó mistrzostw, Stalowa Wola miała aż trzech reprezentantów. W finale A wystąpił Antoni Siembida. W eliminacjach pobiegł w czasie 22,37, wygrał serię 4 i ustanowił rekord życiowy. W finale uzyskał czas 22,40 i o 8 setnych sekundy przegrał walkę o „brąz” z Krystianem Siuda z OŚ AZS Poznań (22,32). Mistrzostwo wywalczył Bartosz Pytlik z AML Słupsk (21,87), a wicemistrzem został Piotr Moskal z Podlasia Białystok (22,22). Obydwaj poprawili w tym biegu rekordy życiowe.

Stal miała dwójkę reprezentantów także w finale B. Najszybciej pobiegł Patryk Wilczyński z Górnika Wałbrzych (22,49). Maciej Kozłowski był czwarty (23.05), a Maciej Sudoł piąty (23,16). 

Komentarze

