Milena Basińska i Olaf Szumełda z minimami na Mistrzostwa Europy U18 w Rieti

Milena Basińska uzyskała minimum w biegu na 200 metrów, osiągając czas 24,75 s. To wynik lepszy od wskaźnika kwalifikacyjnego Polski Związek Lekkiej Atletyki, który wynosił 25,00 s. Z kolei Olaf Szumełda znakomicie pobiegł w Lublinie na 100 metrów, uzyskując 10,74 s. Tym samym wyraźnie poprawił wymagane minimum, wynoszące 10,85 s.

Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 18 sa organizowane co dwa lata. Poprzednia edycja odbyła się w 2024 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, a wcześniej młodzi lekkoatleci rywalizowali w 2022 roku w Jerozolimie. Tegoroczne zawody zostaną rozegrane 16–19 lipca na Stadio Raul Guidobaldi w Rieti we Włoszech.