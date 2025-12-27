Mikstowo-deblowy turniej w sportowo-wigilijnym klimacie

Zwycięsko wyszli z niej, Artem i Bruno Takmadżan, czyli para, którą tworzyli ojciec i syn. Miejsce drugie zajęli Beata Pizło i Dariusz Szczuciński, a trzecie lokaty zajęły ex-aequo pary: Maciej Stefański / Sylwester Stajniak oraz Ewelina Bąk / Wiktoria Bryniak.

Po zakończeniu rywalizacji przyszedł czas na to, co w tym dniu było równie ważne jak sport, czyli spotkanie wigilijne. Wspólne rozmowy, życzenia i świąteczna atmosfera dopełniły wydarzenie, podkreślając, że sport to nie tylko wyniki, ale także wspólnota i relacje budowane poza boiskiem.

Świąteczny turniej mikstowo-deblowy okazał się pięknym podsumowaniem sportowego roku w Miejskim Klubie Tenisowym w Stalowej Woli.