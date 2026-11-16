Mikołajkowy turniej siatkówki w Nisku

Do udziału zaproszeni są uczniowie klas 5-8 niżańskich szkół podstawowych. Nie zabraknie również meczów z udziałem lokalnych drużyn. Na parkiecie zobaczymy reprezentację Młodzieżowej Rady Miasta Nisko, juniorki AKS Orkan Nisko, amatorską drużynę kobiecą „Bidoniary” oraz seniorów AKS Orkan Nisko.

Turniej organizują burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Nisku. Współorganizatorem jest Amatorski Klub Sportowy Orkan Nisko.

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 8.30. Mecze towarzyskie z udziałem lokalnych drużyn rozpoczną się o godz. 16.

Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku, przy ul. Słowackiego 10.

Organizatorzy zapraszają do wspólnego kibicowania. Zapowiada się dzień pełen sportowych emocji i dobrej zabawy.