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Nisko 16 listopada 2026

Mikołajkowy turniej siatkówki w Nisku

Sportowa rywalizacja, siatkarskie emocje i mikołajkowa atmosfera - tak zapowiada się pierwszy Niżański Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do udziału zaproszeni są uczniowie klas 5-8 niżańskich szkół podstawowych. Nie zabraknie również meczów z udziałem lokalnych drużyn. Na parkiecie zobaczymy reprezentację Młodzieżowej Rady Miasta Nisko, juniorki AKS Orkan Nisko, amatorską drużynę kobiecą „Bidoniary” oraz seniorów AKS Orkan Nisko.

Turniej organizują burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Nisku. Współorganizatorem jest Amatorski Klub Sportowy Orkan Nisko.

Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 8.30. Mecze towarzyskie z udziałem lokalnych drużyn rozpoczną się o godz. 16.

Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku, przy ul. Słowackiego 10.

Organizatorzy zapraszają do wspólnego kibicowania. Zapowiada się dzień pełen sportowych emocji i dobrej zabawy.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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