egoroczna historia rozgrywa się w Laponii, gdzie elfy strzegą tajemnicy związanej z dostarczaniem świątecznych prezentów. Kiedy ktoś poznaje jej sekret, zaczynają się problemy. Czas płynie do tyłu, prezenty znikają, a w opowieści pojawia się tajemnicza Kraina Czarów. Święty Mikołaj będzie musiał znaleźć rozwiązanie, zanim będzie za późno.

W widowisku wezmą udział: Teatr „Emotka”, Teatr Na Moście, Teatr „Pułapka”, Teatr Uliczny Feniks, Dziecięce Zespoły Taneczne „Malinki” i „Sikorki”, Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”, Zespół Tańca Estradowego „Mała Volta”, Klub Tańca „LaVolta”, Studio Wokalne „Cantobelle”, Chór Chłopięcy „Cantus”, Chór „Mały Cantus”, Grupa Breakdance Stalowy BREAK oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK.

Scenariusz przygotowała Janina Wań, a za adaptację i reżyserię odpowiada Volodymyr Martyshchuk. Nad oprawą muzyczną, choreografią, scenografią i kostiumami pracował zespół instruktorów i twórców związanych z MDK.

Spektakle odbędą się 5 i 6 grudnia 2026 roku o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Bilety kosztują 30 zł.

Wejściówki są dostępne online na stronie Bilety24 oraz w kasie MDK. Kasa czynna jest od wtorku do czwartku w godz. 8.00–15.00, w piątki od 10.00 do 17.00, a także na godzinę przed wydarzeniem.