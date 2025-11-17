Miesięcznik
Recepta na szczęście
W ubiegłorocznej, grudniowej edycji akcji, krew oddało 40 osób, co przełożyło się na 18 litrów krwi
Zaleszany 17 listopada 2025

Mikołajkowa Kropla Pomocy. Jubileuszowa zbiórka krwi w Zbydniowie

6 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie odbędzie się wyjątkowa, jubileuszowa - piętnasta już - edycja mikołajkowej zbiórki krwi. Wydarzenie potrwa od godziny 9:00 do 13:00 i jak co roku połączy mieszkańców całej okolicy wokół idei pomocy potrzebującym.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Mikołajkowa Kropla Pomocy”. Organizatorzy podkreślają, że to symboliczne nawiązanie zarówno do bezcennego daru krwi, jak i świątecznego czasu życzliwości, dzielenia się i niesienia radości.

- Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które już od piętnastu edycji łączy mieszkańców Zbydniowa i okolic wokół najważniejszych wartości – bezinteresownej pomocy, solidarności i dobra - mówi Michał Dziuba, sołtys Zbydniowa i koordynator wydarzenia.

Pomoc także dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu

Podczas akcji tradycyjnie prowadzona będzie również zbiórka artykułów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Organizatorzy proszą o środki czystości, chemię osobistą oraz słodycze dla 14 wychowanków placówki - głównie nastolatków, którzy z wdzięcznością przyjmują każdy gest wsparcia.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

