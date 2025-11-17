Mikołajkowa Kropla Pomocy. Jubileuszowa zbiórka krwi w Zbydniowie

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Mikołajkowa Kropla Pomocy”. Organizatorzy podkreślają, że to symboliczne nawiązanie zarówno do bezcennego daru krwi, jak i świątecznego czasu życzliwości, dzielenia się i niesienia radości.

- Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które już od piętnastu edycji łączy mieszkańców Zbydniowa i okolic wokół najważniejszych wartości – bezinteresownej pomocy, solidarności i dobra - mówi Michał Dziuba, sołtys Zbydniowa i koordynator wydarzenia.

Pomoc także dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu

Podczas akcji tradycyjnie prowadzona będzie również zbiórka artykułów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Organizatorzy proszą o środki czystości, chemię osobistą oraz słodycze dla 14 wychowanków placówki - głównie nastolatków, którzy z wdzięcznością przyjmują każdy gest wsparcia.