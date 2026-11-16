Mikołajki w Zalewie Wiedzy w Nisku

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13 i potrwa do godz. 19. Na początek będzie można zwiedzić wystawę „Zalew Wiedzy”. Wejścia zaplanowano na godz. 13, 14 i 15. Organizatorzy przygotowali też niespodziankę - osoby, które przyjdą w świątecznym elemencie stroju, np. czapce Mikołaja, swetrze z bożonarodzeniowym motywem czy opasce z reniferem, wejdą na wystawę bezpłatnie.

Od godz. 16 rozpocznie się Mikołajkowa Zabawa Taneczna dla Małych i Dużych. Święty Mikołaj wcieli się w rolę DJ-a i zadba o muzykę, a animatorka poprowadzi zabawy, konkursy i różne zadania dla uczestników.

Nie zabraknie również czegoś na rozgrzewkę. Przez cały czas trwania imprezy będzie działać Mikołajkowa Kawiarenka. W menu znajdą się m.in. piernikowe latte, zimowa herbata i gorąca czekolada. Wszystkie napoje będą kosztować 10 zł.

Będą też konkursy z nagrodami

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch konkursach. W pierwszym, „Magia w Kadrze”, zadaniem będzie zrobienie zdjęcia na tle świątecznych dekoracji Centrum Edukacji Multimedialnej, opublikowanie go na Facebooku i oznaczenie profilu instytucji. Nagrodę otrzyma autor najciekawszego zdjęcia.

Drugi konkurs - „Mikołajowy Strój” - skierowany jest do osób, które lubią świąteczne przebrania. Organizatorzy wybiorą trzy najciekawsze stylizacje i nagrodzą ich autorów.

Mikołajkowe spotkanie w Zalewie Wiedzy to propozycja na rodzinne popołudnie pełne muzyki, zabawy i świątecznych atrakcji. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców i dziadków do wspólnego świętowania.