komora
Stalowa Wola 1 grudnia 2025

Mikołajki w Rozwadowie. Świąteczna zabawa dla całych rodzin

Już 7 grudnia, w niedzielne popołudnie, Rynek w Rozwadowie wypełni się świąteczną atmosferą. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek zapraszają wszystkie dzieci - i całe rodziny - na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Wydarzenie potrwa od 15 do 18 i zapowiada się jako jedno z najbardziej magicznych punktów przedświątecznego kalendarza w mieście.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na uczestników czeka wiele atrakcji. W Rozwadowie pojawi się Mikołaj z reniferami, nie zabraknie także elfów prowadzących animacje, świątecznych warsztatów oraz atrakcji przygotowanych na chłodniejsze dni. Organizatorzy zaplanowali również wspólną zabawę, mini zoo oraz możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie uroczyste rozświetlenie choinki i świątecznych iluminacji, które tradycyjnie wprowadzą mieszkańców w klimat nadchodzących świąt.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

