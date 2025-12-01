Mikołajki w Rozwadowie. Świąteczna zabawa dla całych rodzin

Na uczestników czeka wiele atrakcji. W Rozwadowie pojawi się Mikołaj z reniferami, nie zabraknie także elfów prowadzących animacje, świątecznych warsztatów oraz atrakcji przygotowanych na chłodniejsze dni. Organizatorzy zaplanowali również wspólną zabawę, mini zoo oraz możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie uroczyste rozświetlenie choinki i świątecznych iluminacji, które tradycyjnie wprowadzą mieszkańców w klimat nadchodzących świąt.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.