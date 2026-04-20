Mikołaj Dubaj show w Feniks Pool Party!

Dwa wywalczył w „żabce”. 100 m stylem klasycznym wygrał w znakomitym czasie 1:07,77. Aktualnie to drugi wynik w Polsce w kategorii do lat 15. Miejsce drugie zajął Jakub Jarosz z Alfy Bukowno (1:14,4), a trzecie Norweg Helge Soppeland Larsen z Nessoden-Drobak (1:11,65).

Także na 200 m stylem klasycznym Dubaj nie miał sobie równych. Wygrał czasem 2:30,35. Miejsce drugie zajął Hlib Kutischev z Galicji Kraków (2:35,90), a trzecie Mateusz Podbucki z Na Fali Bytom (2:38,48).

Po raz trzeci podopieczny trenera Jarosława Niedbałowskiego wskakiwał na podium po zwycięstwie na 200 m stylem zmiennym - czas 2:18,62. Drugi był Michał Dominek z Niki Sport Team Kraków (2:21,49), a trzeci Helge Soppeland Larsen (2:25,92).