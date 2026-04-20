Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
5.0 / 5
Stalowa Wola 20 kwietnia 2026

Mikołaj Dubaj show w Feniks Pool Party!

Na krytym 50-metrowym basenie MOSiR w Dębicy odbyła się kolejna, 6. już edycja Feniks Pool Party. Na starcie stanęło blisko 1000 zawodników z 72 klubów: Polski, Norwegii, Dani, Hiszpanii, Słowacji i Ukrainy. Także Stalowa Wola miała swojego reprezentanta w tym ekskluzywnym gronie. Był nim 15-letni Mikołaj Dubaj. Podopieczny trenera Jarosława Niedbałowskiego spisał się na medal! To znaczy na… trzy medale w kategorii Junior. Trzy złote!

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dwa wywalczył w „żabce”. 100 m stylem klasycznym wygrał w znakomitym czasie 1:07,77. Aktualnie to drugi wynik w Polsce w kategorii do lat 15. Miejsce drugie zajął Jakub Jarosz z Alfy Bukowno (1:14,4), a trzecie Norweg Helge Soppeland Larsen z Nessoden-Drobak (1:11,65).

Także na 200 m stylem klasycznym Dubaj nie miał sobie równych. Wygrał czasem 2:30,35. Miejsce drugie zajął Hlib Kutischev z Galicji Kraków (2:35,90), a trzecie Mateusz Podbucki z Na Fali Bytom (2:38,48).

Po raz trzeci podopieczny trenera Jarosława Niedbałowskiego wskakiwał na podium po zwycięstwie na 200 m stylem zmiennym - czas 2:18,62. Drugi był Michał Dominek z Niki Sport Team Kraków (2:21,49), a trzeci Helge Soppeland Larsen (2:25,92).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu