Mieszkanka Niska straciła 120 tys. złotych

„Kredyt, którego nie zaciągała” - początek oszustwa

Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. W trakcie rozmowy poinformował ją, że na jej rachunku został uruchomiony kredyt na kwotę 120 tys. zł. Zaskoczona mieszkanka, sprawdzając aplikację bankową, faktycznie zobaczyła nowo przyznane zobowiązanie - mimo że sama o nie nie wnioskowała.

Właśnie ten moment okazał się kluczowy dla dalszego działania oszustów. Gdy kobieta zaczęła próbować „anulować” kredyt, została wciągnięta w kolejną fazę manipulacji.

Przemyślany scenariusz i presja czasu

Oszuści przekonali 46-latkę, że jedynym sposobem na cofnięcie kredytu jest wypłacenie pieniędzy i przekazanie ich rzekomemu pracownikowi banku. Kobieta, działając pod presją i w przekonaniu, że ratuje swoje finanse, wypłaciła środki zgodnie z instrukcjami rozmówcy.

Łącznie przekazała 120 tysięcy złotych dwóm nieznanym mężczyznom:

- 75 tys. zł na parkingu jednego z marketów w Lublinie

- 45 tys. zł przed sklepem na terenie Niska

Sprawcy „uwiarygadniali się” specjalnym hasłem ustalonym wcześniej telefonicznie, co dodatkowo uśpiło czujność pokrzywdzonej.

Policja ostrzega: to klasyczna metoda oszustów

W sprawie głos zabrała również Policja, która ponownie apeluje o ostrożność. Funkcjonariusze podkreślają, że to kolejny przypadek tzw. oszustwa „na pracownika banku” - metody, w której przestępcy wykorzystują zaufanie oraz stres ofiary.

Banki nigdy:

- nie proszą o wypłatę gotówki i przekazywanie jej osobom trzecim

- nie nakłaniają do „przenoszenia” pieniędzy w celu anulowania kredytu

- nie żądają haseł, kodów ani pełnych danych dostępowych przez telefon

Jak się chronić?

Policja przypomina kilka podstawowych zasad, które mogą uchronić przed utratą oszczędności:

- Nie przekazuj pieniędzy osobom, które kontaktują się telefonicznie i podają się za pracowników instytucji

- Zawsze weryfikuj informacje, dzwoniąc na oficjalną infolinię banku

- Nie podejmuj decyzji pod presją czasu - to jeden z głównych mechanizmów działania oszustów

- W przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast zakończ rozmowę i skontaktuj się z policją

Apel do mieszkańców

Służby podkreślają, że każda tego typu informacja może pomóc w zatrzymaniu sprawców i zapobieganiu kolejnym przestępstwom. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z bliskimi - szczególnie osobami starszymi - które najczęściej padają ofiarą podobnych metod.

Choć scenariusze oszustów się zmieniają, ich cel pozostaje ten sam: wzbudzić strach i wymusić szybkie działanie. Dlatego najważniejsza zasada pozostaje niezmienna - zachować spokój i zawsze weryfikować takie informacje u źródła.