Mieszkanka Niska straciła 120 tys. złotych

„Kredyt, którego nie zaciągała” - początek oszustwa
Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. W trakcie rozmowy poinformował ją, że na jej rachunku został uruchomiony kredyt na kwotę 120 tys. zł. Zaskoczona mieszkanka, sprawdzając aplikację bankową, faktycznie zobaczyła nowo przyznane zobowiązanie - mimo że sama o nie nie wnioskowała.
Właśnie ten moment okazał się kluczowy dla dalszego działania oszustów. Gdy kobieta zaczęła próbować „anulować” kredyt, została wciągnięta w kolejną fazę manipulacji.
Przemyślany scenariusz i presja czasu
Oszuści przekonali 46-latkę, że jedynym sposobem na cofnięcie kredytu jest wypłacenie pieniędzy i przekazanie ich rzekomemu pracownikowi banku. Kobieta, działając pod presją i w przekonaniu, że ratuje swoje finanse, wypłaciła środki zgodnie z instrukcjami rozmówcy.
Łącznie przekazała 120 tysięcy złotych dwóm nieznanym mężczyznom:
- 75 tys. zł na parkingu jednego z marketów w Lublinie
- 45 tys. zł przed sklepem na terenie Niska
Sprawcy „uwiarygadniali się” specjalnym hasłem ustalonym wcześniej telefonicznie, co dodatkowo uśpiło czujność pokrzywdzonej.
Policja ostrzega: to klasyczna metoda oszustów
W sprawie głos zabrała również Policja, która ponownie apeluje o ostrożność. Funkcjonariusze podkreślają, że to kolejny przypadek tzw. oszustwa „na pracownika banku” - metody, w której przestępcy wykorzystują zaufanie oraz stres ofiary.
Banki nigdy:
- nie proszą o wypłatę gotówki i przekazywanie jej osobom trzecim
- nie nakłaniają do „przenoszenia” pieniędzy w celu anulowania kredytu
- nie żądają haseł, kodów ani pełnych danych dostępowych przez telefon
Jak się chronić?
Policja przypomina kilka podstawowych zasad, które mogą uchronić przed utratą oszczędności:
- Nie przekazuj pieniędzy osobom, które kontaktują się telefonicznie i podają się za pracowników instytucji
- Zawsze weryfikuj informacje, dzwoniąc na oficjalną infolinię banku
- Nie podejmuj decyzji pod presją czasu - to jeden z głównych mechanizmów działania oszustów
- W przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast zakończ rozmowę i skontaktuj się z policją
Apel do mieszkańców
Służby podkreślają, że każda tego typu informacja może pomóc w zatrzymaniu sprawców i zapobieganiu kolejnym przestępstwom. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z bliskimi - szczególnie osobami starszymi - które najczęściej padają ofiarą podobnych metod.
Choć scenariusze oszustów się zmieniają, ich cel pozostaje ten sam: wzbudzić strach i wymusić szybkie działanie. Dlatego najważniejsza zasada pozostaje niezmienna - zachować spokój i zawsze weryfikować takie informacje u źródła.
