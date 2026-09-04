Mieszkaniec powiatu stalowowolskiego oskarżony w sprawie seksualnego wykorzystywania dziecka

Akt oskarżenia przeciwko 59-letniej mieszkance województwa podkarpackiego oraz sześciu mężczyznom został skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 5 sierpnia 2026 roku. Informacje o sprawie zostały przekazane mediom na początku września przez prokuratora Krzysztofa Ciechanowskiego, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Postępowanie rozpoczęło się w wyniku ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego rzeszowskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci ujawnili, że kobieta miała przesyłać użytkownikom jednego z portali internetowych zdjęcia dokumentujące czynności seksualne z udziałem jej małoletniego syna.

Przestępstwa miały trwać niemal cztery lata

Według ustaleń prokuratury do przestępstw miało dochodzić regularnie od października 2020 roku do czerwca 2024 roku. W czerwcu 2024 roku kobieta została zatrzymana, a następnie tymczasowo aresztowana.

Śledczy zarzucają jej wielokrotne dopuszczanie się wobec własnego dziecka gwałtów oraz innych czynności seksualnych. Kobieta miała rejestrować te czyny w postaci zdjęć i filmów, a następnie odpłatnie przekazywać materiały osobom ustalonym podczas śledztwa. Jak poinformowała prokuratura, proceder ten stał się dla niej stałym źródłem dochodu.

59-latka została oskarżona między innymi o zgwałcenie własnego dziecka poniżej 15. roku życia i utrwalanie przebiegu tych czynów, seksualne wykorzystanie małoletniego, kazirodztwo oraz tworzenie, prezentowanie i posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dziecka.

Za najpoważniejsze z zarzucanych jej przestępstw grozi kara nie krótsza niż pięć lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

Zarzuty dla 13 mężczyzn

W trakcie prowadzonego postępowania zatrzymano również 13 mężczyzn mieszkających w różnych częściach Polski. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Dziewięciu z nich prokuratura zarzuciła dodatkowo podżeganie i nakłanianie kobiety do seksualnego wykorzystywania jej syna. Wobec większości podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.

Siedmiu zatrzymanych mężczyzn przyznało się do winy i złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Sąd Rejonowy w Rzeszowie uwzględnił je wyrokiem z 9 lutego 2026 roku.

Orzeczone kary wyniosły od sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata do dwóch lat i dziesięciu miesięcy bezwzględnego więzienia. Sąd zastosował także wieloletnie zakazy zajmowania stanowisk związanych z wychowaniem, leczeniem lub sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Skazani mają również zapłacić świadczenia pieniężne w wysokości od 10 do 30 tys. zł.

Mieszkaniec powiatu stalowowolskiego stanie przed sądem

Sześciu pozostałych mężczyzn nie zdecydowało się na dobrowolne poddanie się karze. Zostali oni objęci skierowanym w sierpniu aktem oskarżenia i razem z 59-letnią kobietą staną przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie.

Wśród oskarżonych są:

42-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego,

30-letni mieszkaniec powiatu kolneńskiego,

45-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego,

50-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego,

50-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego,

45-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego.

Czyny zarzucane sześciu mężczyznom są zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. O odpowiedzialności wszystkich oskarżonych objętych sierpniowym aktem oskarżenia zdecyduje Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie/PAP