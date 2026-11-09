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Ulanów 9 listopada 2026

Mieszkańcy Ulanowa wspólnie uczczą niepodległość

Msza święta w intencji Ojczyzny, przemarsz pod Tarczę Honoru, wspólne odśpiewanie hymnu i złożenie kwiatów - tak będą wyglądały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ulanowie. Organizatorzy przygotowali również część artystyczną oraz poczęstunek dla uczestników.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości odbędą się w środę, 11 listopada. Do wspólnego świętowania zapraszają burmistrz Gminy i Miasta Ulanów oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

Obchody rozpoczną się o godz. 10 uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Ulanowie. Na godz. 11 zaplanowano przemarsz na miejsce pamięci poległych w obronie Ojczyzny, pod Tarczę Honoru w holu magistratu.

O godz. 11.15 uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn państwowy. Następnie odbędzie się złożenie kwiatów pod Tarczą Honoru.

Nie zabraknie także części artystycznej w wykonaniu podopiecznych Gminnego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie.

Na zakończenie organizatorzy zapraszają na gorącą grochówkę.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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