Mieszkańcy Ulanowa wspólnie uczczą niepodległość

Uroczystości odbędą się w środę, 11 listopada. Do wspólnego świętowania zapraszają burmistrz Gminy i Miasta Ulanów oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

Obchody rozpoczną się o godz. 10 uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Ulanowie. Na godz. 11 zaplanowano przemarsz na miejsce pamięci poległych w obronie Ojczyzny, pod Tarczę Honoru w holu magistratu.

O godz. 11.15 uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn państwowy. Następnie odbędzie się złożenie kwiatów pod Tarczą Honoru.

Nie zabraknie także części artystycznej w wykonaniu podopiecznych Gminnego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie.

Na zakończenie organizatorzy zapraszają na gorącą grochówkę.