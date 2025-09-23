Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
4.2 / 5
Pysznica 23 września 2025

Mieszkańcy Pysznicy domagają się kontroli Poczty Polskiej. Skarżą się na opóźnienia i błędy w doręczaniu

Otrzymaliśmy sygnały od czytelników, którzy zwrócili uwagę na problemy z działaniem Poczty Polskiej w Pysznicy. Zdecydowaliśmy się nagłośnić sprawę, ponieważ podobne głosy pojawiają się coraz częściej – nie tylko w naszym regionie.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Problem trwający od roku dotarł do Pysznicy

Chaos w doręczaniu, który mieszkańcy Pysznicy obserwują od miesięcy, to nie lokalny przypadek. Problem ma ogólnopolski charakter i trwa już ponad rok. W maju 2024 roku Rzecznik Praw Obywatelskich po raz pierwszy interweniował w sprawie masowych skarg na Pocztę Polską. W kwietniu 2025 roku RPO ponownie wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określając problem jako „systemowy”.

W Pysznicy sytuacja wygląda dramatycznie. Rachunki przychodzą po terminie płatności. Doręczyciele zostawiają awizo, mimo że adresaci czekają w domu. Korespondencja trafia do niewłaściwych odbiorców. Opóźnienia sięgają dwóch tygodni.

– Listy datowane dwa tygodnie wcześniej dopiero teraz trafiają do skrzynki. Jak mamy pilnować terminów, skoro poczta działa z takim poślizgiem? – pytają zdesperowani mieszkańcy.

Konsekwencje są bolesne: ludzie płacą odsetki za rachunki otrzymane po terminie, tracą ważne dokumenty urzędowe, muszą jechać na pocztę po listy, które mogły być dostarczone do domu.

– Siedziałam w domu całe przedpołudnie, nikt nie dzwonił, a w skrzynce znalazłam awizo. To brak szacunku – mówi jedna z mieszkanek.

Interwencje na najwyższym szczeblu trwają od roku

Problem nabrał ogólnopolskiej skali już w 2024 roku. W maju 2024 roku RPO Marcin Wiącek po raz pierwszy wystąpił do prezesa Poczty Polskiej w sprawie masowych skarg na niepozostawianie awiz. W kwietniu 2025 roku RPO ponownie interweniował, tym razem u Urzędu Komunikacji Elektronicznej, określając problem jako „systemowy”.

RPO podkreśla, że nie są to pojedyncze przypadki, lecz systemowy problem dotyczący przesyłek poleconych – kluczowych w komunikacji obywateli z urzędami i sądami. Najpoważniejszym zarzutem jest niepozostawianie awiza przez doręczycieli w skrzynkach pocztowych, co może mieć prawne konsekwencje dla adresatów.

Lokalna społeczność żąda działań

Mieszkańcy Pysznicy nie zamierzają czekać na ogólnopolskie rozwiązania. Domagają się pilnej kontroli lokalnej placówki i wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za zaniedbania.

– Chcemy, żeby ktoś sprawdził, co dzieje się z naszą pocztą. To nie są przypadkowe błędy, skoro trwa miesiącami – podkreślają.

Nie wiadomo, czy problemy wynikają z braków kadrowych, czy zaniedbań organizacyjnych. Jedno jest pewne – sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji organów nadzorczych.

Co dalej z pocztą?

Poczta Polska zgodnie z prawem pocztowym ma obowiązek doręczyć przesyłkę w ciągu 14 dni od nadania. Po tym czasie usługa uznawana jest za niewykonaną, co daje prawo do reklamacji i odszkodowania.

W przypadku stałych naruszeń standardów obsługi, Urząd Komunikacji Elektronicznej może nałożyć kary finansowe na operatora pocztowego.

Nasza redakcja wystąpi do kierownictwa Poczty Polskiej o oficjalny komentarz i plan naprawczy dla placówki w Pysznicy. Odpowiedź opublikujemy niezwłocznie.

Zgłoś problem – jeśli masz podobne doświadczenia z Pocztą Polską w regionie, podziel się z nami. Każda relacja pomaga pokazać rzeczywistą skalę problemu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.2
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  4.2

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stalowa Wola stawia na rozwój ekologii. Do użytku oddano nowe autobusy elektryczne
Stalowa Wola
Stalowa Wola stawia na rozwój ekologii. Do użytku oddano nowe autobusy elektryczne
Pijany kierowca ciągnika zatrzymany przez policję
Nisko
Pijany kierowca ciągnika zatrzymany przez policję
Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach świętowało 10-lecie
Nisko
Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach świętowało 10-lecie
Stalowowolscy harcerze zapraszają na piknik
Stalowa Wola
Stalowowolscy harcerze zapraszają na piknik
W Nisku otwarto ulicę Osiedle po remoncie
Nisko
W Nisku otwarto ulicę Osiedle po remoncie
Tragiczny wypadek w Przędzelu. Nie żyje 32-letni motocyklista
Rudnik nad Sanem
Tragiczny wypadek w Przędzelu. Nie żyje 32-letni motocyklista
Dramat w Woli Rzeczyckiej. Nie udało się uratować motocyklisty
Radomyśl nad Sanem
Dramat w Woli Rzeczyckiej. Nie udało się uratować motocyklisty
Utrudnienia w ruchu na ul. Sosnowej. Będą remontować przejazd kolejowy
Stalowa Wola
Utrudnienia w ruchu na ul. Sosnowej. Będą remontować przejazd kolejowy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu