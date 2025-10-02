Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią

Mieszkańcy poradzili sobie na własną rękę. Uszkodzone ogrodzenie umożliwia dzieciom wejście na plac, a ponieważ teren nie jest w całości ogrodzony, od tyłu można też dostać się bez przeszkód. W efekcie najmłodsi korzystają z urządzeń pomimo formalnego zakazu.

Zapytaliśmy Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli o powody zamknięcia i plany wobec tego miejsca.

- Plac zabaw nr 21 zlokalizowany przy ul. PCK został wyłączony z użytkowania po akcie dewastacji, do którego doszło w nocy z 10 na 11 czerwca 2025 roku. Urządzenia zostały oblane nieznaną substancją, a część elementów zabawowych została zniszczona, co stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników - informuje Kamil Woś, specjalista ds. komunikacji społecznej MZB.

- Z uwagi na charakter uszkodzeń niezbędny jest gruntowny remont placu. Zadanie to zostało ujęte wśród priorytetowych działań miasta Stalowej Woli. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych teren zostanie przywrócony mieszkańcom w standardzie zapewniającym bezpieczne i komfortowe warunki do zabawy i rekreacji – dodaje.

Na razie plac zabaw stoi nieużywany (przynajmniej formalnie). Kiedy dokładnie rozpoczną się prace modernizacyjne - tego jeszcze nie wiadomo.