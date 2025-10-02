Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 2 października 2025

Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią

Do redakcji Sztafeta.pl zgłosił się mieszkaniec Stalowej Woli, który zwrócił uwagę na sytuację placu zabaw nr 21 przy ul. PCK. Kilka miesięcy temu teren został zamknięty, jednak - jak zauważa nasz czytelnik - nic się tam nie dzieje. Nie widać żadnych prac remontowych ani modernizacji.

Mieszkańcy poradzili sobie na własną rękę. Uszkodzone ogrodzenie umożliwia dzieciom wejście na plac, a ponieważ teren nie jest w całości ogrodzony, od tyłu można też dostać się bez przeszkód. W efekcie najmłodsi korzystają z urządzeń pomimo formalnego zakazu.

Zapytaliśmy Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli o powody zamknięcia i plany wobec tego miejsca.

- Plac zabaw nr 21 zlokalizowany przy ul. PCK został wyłączony z użytkowania po akcie dewastacji, do którego doszło w nocy z 10 na 11 czerwca 2025 roku. Urządzenia zostały oblane nieznaną substancją, a część elementów zabawowych została zniszczona, co stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników - informuje Kamil Woś, specjalista ds. komunikacji społecznej MZB.

- Z uwagi na charakter uszkodzeń niezbędny jest gruntowny remont placu. Zadanie to zostało ujęte wśród priorytetowych działań miasta Stalowej Woli. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych teren zostanie przywrócony mieszkańcom w standardzie zapewniającym bezpieczne i komfortowe warunki do zabawy i rekreacji – dodaje.

Na razie plac zabaw stoi nieużywany (przynajmniej formalnie). Kiedy dokładnie rozpoczną się prace modernizacyjne - tego jeszcze nie wiadomo.

