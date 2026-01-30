Miesięcznik
Fot. FB Gmina Zaleszany
Zaleszany 30 stycznia 2026

Mieszkańcy Kępia Zaleszańskiego pytają o nocne prace na kolei

Trwająca przebudowa linii kolejowej nr 74 w rejonie mostu na rzece Łęg w Kępiu Zaleszańskim przysporzyła w ostatnich dniach nieco niepokoju mieszkańcom. W nocy z 27 na 28 stycznia słyszalne były odgłosy pracujących maszyn, które spowodowały liczne pytania i zgłoszenia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak tłumaczy wykonawca, nocne prace były konieczne z powodu zmiany warunków gruntowych – natrafiono na twardszą warstwę gruntu, co wymagało zwiększenia intensywności działań. Jednocześnie prace w porze nocnej wynikają z konieczności zachowania ruchu pociągów w ciągu dnia.

Wykonawca zapewnia, że podejmuje wszelkie działania, aby minimalizować uciążliwości dla mieszkańców, a intensywne prace nocne są prowadzone dopiero od dwóch tygodni. Prace w tym rejonie potrwają co najmniej do końca lutego.

Więcej szczegółów na temat przebudowy linii kolejowej nr 74 można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule z grudnia 2025 roku: Nowe tory, perony i prędkości

