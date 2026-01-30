Mieszkańcy Kępia Zaleszańskiego pytają o nocne prace na kolei

Jak tłumaczy wykonawca, nocne prace były konieczne z powodu zmiany warunków gruntowych – natrafiono na twardszą warstwę gruntu, co wymagało zwiększenia intensywności działań. Jednocześnie prace w porze nocnej wynikają z konieczności zachowania ruchu pociągów w ciągu dnia.

Wykonawca zapewnia, że podejmuje wszelkie działania, aby minimalizować uciążliwości dla mieszkańców, a intensywne prace nocne są prowadzone dopiero od dwóch tygodni. Prace w tym rejonie potrwają co najmniej do końca lutego.

Więcej szczegółów na temat przebudowy linii kolejowej nr 74 można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule z grudnia 2025 roku: Nowe tory, perony i prędkości