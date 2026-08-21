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Harasiuki 21 sierpnia 2026

Mieszkańcy Harasiuk mogą zgłaszać uwagi do projektu planu ogólnego

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego Gminy Harasiuki. Dokument wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony mieszkańcom 17 sierpnia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do projektu można zgłaszać uwagi. Termin ich składania upływa 24 sierpnia 2026 roku, dlatego osoby zainteresowane mają na to niewiele czasu.

Uwagi należy składać wyłącznie na wymaganym formularzu dotyczącym aktu planowania przestrzennego. Formularz oraz projekt planu są dostępne w Urzędzie Gminy Harasiuki oraz na stronie internetowej urzędu, w zakładce „Prawo lokalne” → „Zagospodarowanie przestrzenne” → „Projekt planu ogólnego Gminy Harasiuki – konsultacje społeczne”.

Dokumenty można złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy przy ul. Długiej 11 w Harasiukach. Dopuszczono również formę elektroniczną – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub e-Doręczeń – przy zachowaniu wymaganych podpisów elektronicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji oraz formularz do składania uwag dostępne są w materiałach na stronie Urzędu Gminy Harasiuki.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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