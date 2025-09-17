Nasza redakcja skontaktowała się w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Nisku, gdzie uzyskaliśmy wyjaśnienie, że opóźnienia nie wynikają z zaniedbań, ale z konieczności rozszerzenia zakresu inwestycji.

„Termin przebudowy ulicy Sandomierskiej w Nisku, uległ wydłużeniu, ze względu na zwiększenie zakresu przebudowy. W związku z problemem zapadającej się kanalizacji sanitarnej, Miejski Zakład Komunalny w Nisku zawarł umowę z wykonawcą zadania i kompleksową przebudowę tejże sieci. Stopień skomplikowania przebudowy kanalizacji jest bardzo duży (działania na czynnym kanale, wymiana kanału na głębokości 6 m w bardzo trudnym gruncie). Obecnie, jest to jedyna okazja, aby tę sieć przebudować” - czytamy w odpowiedzi Starostwa.

Dodatkowe komplikacje pojawiły się też przy przebudowie kanalizacji deszczowej: „Podczas przebudowy kanalizacji deszczowej wystąpiły kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – gazociąg, wodociąg, teletechnika, dużych średnic, które były błędnie zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych” - informują urzędnicy.

Władze Powiatu Niżańskiego apelują więc o cierpliwość. „Prosimy o wyrozumiałość – wspólnie z Wykonawcą zadania (Strabag Sp. z o.o. Oddział Rzeszów), dokonujemy wszelkich starań, aby ruch na ulicy Sandomierskiej w Nisku przywrócić w możliwie jak najszybszym czasie.”

Mieszkańcy podkreślają, że przedłużająca się inwestycja jest poważnym utrudnieniem w codziennym życiu. W godzinach szczytu tworzą się korki, a objazdy są uciążliwe zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

Na razie nie wskazano nowej, konkretnej daty zakończenia robót. Jak wynika z wyjaśnień, czas trwania inwestycji uzależniony jest od skomplikowanych prac podziemnych.

Przypominamy, że utrudnienia drogowe w Nisku mają związek z realizacją dużej inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej Nr 1054R (ul. Kolejowa)”. Za wykonanie prac odpowiada firma STRABAG Sp. z o.o.