Miejskie zakończenie roku szkolnego odbyło się w nowo wybudowanej hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny. Wystąpili na scenie z pokazami tanecznymi, muzycznymi oraz przedstawieniem teatralnym z motywem pirackim.

Podczas uroczystości wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodzono także osoby odnoszące sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz aktywnie uczestniczące w życiu szkoły. Wręczono im dyplomy i upominki.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, w tym zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Joanna Grobel-Proszowska i Karolina Paleń, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Magdalena Wrońska-Bulec oraz skarbnik miasta Michał Buwaj.

Przed uczniami dwa miesiące wakacyjnego wypoczynku. Do szkół wrócą we wrześniu, rozpoczynając nowy rok nauki.