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Stalowa Wola 26 czerwca 2026

Miejskie zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2025/2026 dobiegł końca. Uczniowie odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje. W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola letni wypoczynek rozpoczęło 4049 uczniów, a w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym - 104.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miejskie zakończenie roku szkolnego odbyło się w nowo wybudowanej hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny. Wystąpili na scenie z pokazami tanecznymi, muzycznymi oraz przedstawieniem teatralnym z motywem pirackim.

Podczas uroczystości wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodzono także osoby odnoszące sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz aktywnie uczestniczące w życiu szkoły. Wręczono im dyplomy i upominki.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, w tym zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska, wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Joanna Grobel-Proszowska i Karolina Paleń, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Magdalena Wrońska-Bulec oraz skarbnik miasta Michał Buwaj.

Przed uczniami dwa miesiące wakacyjnego wypoczynku. Do szkół wrócą we wrześniu, rozpoczynając nowy rok nauki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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