Miejskie Walentynki w Stalowej Woli

Na wspólne świętowanie zapraszają prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen romantycznych atrakcji - zarówno dla par, jak i wszystkich, którzy chcą poczuć walentynkową atmosferę.
W programie wydarzenia znajdzie się m.in.:
- lasowiacki kram walentynkowy z oryginalnymi pomysłami na prezent,
- romantyczna sesja zdjęciowa przygotowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne KADR,
- fotobudka 360°, w której będzie można nagrać wyjątkową pamiątkę,
- miłosne listy zamknięte w butelce - kreatywna atrakcja od Stowarzyszenia Kreatywne Podwórko,
- koncert życzeń z DJ-em Wojtusem - dedykacje muzyczne i ciepłe słowa dla ukochanych,
- słodkie wypieki i gorące napoje serwowane przez KGW „Charzewiczanki”.
Dodatkową atrakcją będzie Walentynkowa Potańcówka, która rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20.
Miejskie Walentynki to doskonała okazja, by spędzić zimowy wieczór w serdecznej atmosferze, spotkać się z bliskimi i wspólnie celebrować święto miłości w sercu Rozwadowa.
