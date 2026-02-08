Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
MalBus
Stalowa Wola 8 lutego 2026

Miejskie Walentynki w Stalowej Woli

14 lutego, w Stalowej Woli odbędą się Miejskie Walentynki, które zaplanowano na Rynku w Rozwadowie. Wydarzenie potrwa od godziny 16 do 20, a wstęp jest oczywiście wolny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na wspólne świętowanie zapraszają prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen romantycznych atrakcji - zarówno dla par, jak i wszystkich, którzy chcą poczuć walentynkową atmosferę.

W programie wydarzenia znajdzie się m.in.:

- lasowiacki kram walentynkowy z oryginalnymi pomysłami na prezent,

- romantyczna sesja zdjęciowa przygotowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne KADR,

- fotobudka 360°, w której będzie można nagrać wyjątkową pamiątkę,

- miłosne listy zamknięte w butelce - kreatywna atrakcja od Stowarzyszenia Kreatywne Podwórko,

- koncert życzeń z DJ-em Wojtusem - dedykacje muzyczne i ciepłe słowa dla ukochanych,

- słodkie wypieki i gorące napoje serwowane przez KGW „Charzewiczanki”.

Dodatkową atrakcją będzie Walentynkowa Potańcówka, która rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20.

Miejskie Walentynki to doskonała okazja, by spędzić zimowy wieczór w serdecznej atmosferze, spotkać się z bliskimi i wspólnie celebrować święto miłości w sercu Rozwadowa.

