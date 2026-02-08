Miejskie Walentynki w Stalowej Woli

Na wspólne świętowanie zapraszają prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen romantycznych atrakcji - zarówno dla par, jak i wszystkich, którzy chcą poczuć walentynkową atmosferę.

W programie wydarzenia znajdzie się m.in.:

- lasowiacki kram walentynkowy z oryginalnymi pomysłami na prezent,

- romantyczna sesja zdjęciowa przygotowana przez Stowarzyszenie Fotograficzne KADR,

- fotobudka 360°, w której będzie można nagrać wyjątkową pamiątkę,

- miłosne listy zamknięte w butelce - kreatywna atrakcja od Stowarzyszenia Kreatywne Podwórko,

- koncert życzeń z DJ-em Wojtusem - dedykacje muzyczne i ciepłe słowa dla ukochanych,

- słodkie wypieki i gorące napoje serwowane przez KGW „Charzewiczanki”.

Dodatkową atrakcją będzie Walentynkowa Potańcówka, która rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20.

Miejskie Walentynki to doskonała okazja, by spędzić zimowy wieczór w serdecznej atmosferze, spotkać się z bliskimi i wspólnie celebrować święto miłości w sercu Rozwadowa.