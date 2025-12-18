Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
5.0 / 5
Stalowa Wola 18 grudnia 2025

Miejskie Jasełka w PSP nr 9 w Stalowej Woli – świąteczne spotkanie pełne wzruszeń i radości

18 grudnia 2025 roku w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Rozwadowskiej odbyły się wyjątkowe Miejskie Jasełka, przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły we współpracy z Rozwadowskim Domem Kultury „Sokół”

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Wydarzenie zgromadziło liczne grono gości i stało się prawdziwym świętem wspólnoty.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wiceprezydent Stalowej Woli Monika Pachacz-Swiderska oraz starosta powiatu stalowowolskiego Janusz Zarzeczny. Posła na Sejm RP Rafała Webera reprezentowała Paulina Miśko. Obecni byli także przedstawiciele Kościoła: br. Artur Borkowski – gwardian klasztoru Ojców Kapucynów oraz ks. Augustyn Łyko, proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej. W uroczystości uczestniczyła również Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Magdalena Bulec-Wrońska -- Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia. Obecna również była Eliza Walicha,  przewodnicząca ZNP w Stalowej Woli. Wśród gości znaleźli się dyrektorzy stalowowolskich instytucji oraz przedstawiciele Rozwadowskiego Klubu Seniora.

Zaproszeni goście zabierali głos, gratulując młodym wykonawcom, organizatorom oraz składając świąteczne życzenia. Wiceprezydent Monika Pachacz-Swiderska przekazała je w imieniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli, podkreślając wysoki poziom artystyczny wydarzenia i znaczenie współpracy szkoły z instytucjami kultury.

W wydarzeniu uczestniczył także wiceprezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, który przekazał upominki na ręce dyrektor szkoły

Same Jasełka zachwyciły publiczność – dopracowana scenografia, piękne kostiumy, wzruszające role aktorskie oraz śpiew sprawiły, że występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Wielu widzów nie kryło emocji.

Pomysłodawczynią przedstawienia oraz autorką scenariusza była Aneta Biszczak ze świetlicy szkolnej. Wielokrotnie podkreślano, że wydarzenie było efektem ścisłej współpracy z Rozwadowskim Domem Kultury „Sokół”. Nad choreografią czuwała Sylwia Świątek-Olejnik, natomiast Karolina Nowak odpowiadała za przygotowanie chóru. O profesjonalną oprawę techniczną – nagłośnienie i światło – zadbał Mariusz Zarzeczny.

Ważnym elementem wydarzenia był również kiermasz świąteczny, który odbywał się w holu głównym szkoły. Można było tam nabyć ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez uczniów oraz ich rodziców. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na cel charytatywny – wsparcie budowy Domu Aniołków, hospicyjnego domu dla dzieci, który powstaje w Skowierzynie. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwością uczestników uroczystości.

Po zakończeniu uroczystości dyrektor szkoły Lucyna Żminda, w rozmowie z „Sztafetą”, podkreśliła, że Jasełka były nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim ważnym przesłaniem wartości, tradycji i wspólnoty, a także dowodem ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Stalowa Wola
Maria Stec - 99 lat życia pełnego pasji i rękodzieła
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
Stalowa Wola
Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury
Sukces PSP nr 2 na gali w Rzeszowie
Stalowa Wola
Sukces PSP nr 2 na gali w Rzeszowie
Trwają kontrole pieców i kotłów na terenie Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwają kontrole pieców i kotłów na terenie Stalowej Woli
Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków
Stalowa Wola
Podwórkowa Wigilia na Osiedlu Energetyków
II Pysznicki Jarmark Bożonarodzeniowy już 21 grudnia
Pysznica
II Pysznicki Jarmark Bożonarodzeniowy już 21 grudnia
„Wigilia Radosna” w Zaklikowie
Zaklików
„Wigilia Radosna” w Zaklikowie
Betlejemskie Światło Pokoju ponownie rozbłyśnie w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Betlejemskie Światło Pokoju ponownie rozbłyśnie w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu