Miejskie Jasełka w PSP nr 9 w Stalowej Woli – świąteczne spotkanie pełne wzruszeń i radości

Wydarzenie zgromadziło liczne grono gości i stało się prawdziwym świętem wspólnoty.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wiceprezydent Stalowej Woli Monika Pachacz-Swiderska oraz starosta powiatu stalowowolskiego Janusz Zarzeczny. Posła na Sejm RP Rafała Webera reprezentowała Paulina Miśko. Obecni byli także przedstawiciele Kościoła: br. Artur Borkowski – gwardian klasztoru Ojców Kapucynów oraz ks. Augustyn Łyko, proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej. W uroczystości uczestniczyła również Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Magdalena Bulec-Wrońska -- Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia. Obecna również była Eliza Walicha, przewodnicząca ZNP w Stalowej Woli. Wśród gości znaleźli się dyrektorzy stalowowolskich instytucji oraz przedstawiciele Rozwadowskiego Klubu Seniora.

Zaproszeni goście zabierali głos, gratulując młodym wykonawcom, organizatorom oraz składając świąteczne życzenia. Wiceprezydent Monika Pachacz-Swiderska przekazała je w imieniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli, podkreślając wysoki poziom artystyczny wydarzenia i znaczenie współpracy szkoły z instytucjami kultury.

W wydarzeniu uczestniczył także wiceprezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, który przekazał upominki na ręce dyrektor szkoły.

Same Jasełka zachwyciły publiczność – dopracowana scenografia, piękne kostiumy, wzruszające role aktorskie oraz śpiew sprawiły, że występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Wielu widzów nie kryło emocji.

Pomysłodawczynią przedstawienia oraz autorką scenariusza była Aneta Biszczak ze świetlicy szkolnej. Wielokrotnie podkreślano, że wydarzenie było efektem ścisłej współpracy z Rozwadowskim Domem Kultury „Sokół”. Nad choreografią czuwała Sylwia Świątek-Olejnik, natomiast Karolina Nowak odpowiadała za przygotowanie chóru. O profesjonalną oprawę techniczną – nagłośnienie i światło – zadbał Mariusz Zarzeczny.

Ważnym elementem wydarzenia był również kiermasz świąteczny, który odbywał się w holu głównym szkoły. Można było tam nabyć ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez uczniów oraz ich rodziców. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na cel charytatywny – wsparcie budowy Domu Aniołków, hospicyjnego domu dla dzieci, który powstaje w Skowierzynie. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwością uczestników uroczystości.

Po zakończeniu uroczystości dyrektor szkoły Lucyna Żminda, w rozmowie z „Sztafetą”, podkreśliła, że Jasełka były nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim ważnym przesłaniem wartości, tradycji i wspólnoty, a także dowodem ogromnego zaangażowania uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły.