Miejski Konkurs „Matematyczna Sztafeta Klas Piątych”

Szarych Szeregów w Stalowej Woli odbyła się kolejna edycja Miejskiego Konkursu Matematycznego „Matematyczna Sztafeta Klas Piątych”.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Celem konkursu było popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, wyszukiwanie młodych talentów matematycznych, a także integracja środowiska szkolnego miasta.

W tegorocznej edycji wzięło udział 45 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych ze Stalowej Woli.

Wyniki konkursu

Laureatem pierwszego miejsca został Aleksander Jaślanek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11. Drugie miejsce zajął Leon Krawiec, również uczeń PSP nr 11. Na trzecim stopniu podium uplasowali się: Adam Przepadło (PSP nr 3), Maja Szewczyk (PSP nr 3) oraz Małgorzata Laba ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja drużynowa

Nagrodę drużynową zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli. W zwycięskim zespole znaleźli się: Aleksander Jaślanek, Leon Krawiec, Franciszek Sotwin, Omar Elbassuny oraz Jakub Bródka.

Zwycięzcy zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i drużynowej otrzymali puchary ufundowane przez Radę Rodziców przy PSP nr 11.

Organizatorzy podziękowali Radzie Rodziców oraz Panu Piotrowi Jaźwińskiemu, właścicielowi firmy „Naukowy Zawrót Głowy”, za wsparcie, ufundowanie nagród i współpracę przy organizacji wydarzenia.

Na zakończenie konkursu organizatorzy pogratulowali wszystkim uczestnikom i podkreślili ich zaangażowanie, życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu matematycznych pasji oraz zapraszając do udziału w kolejnej edycji konkursu.

