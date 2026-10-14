Nauczyciele z nagrodami, uczniowie ze stypendiami

Podczas uroczystości, która odbyła się 14 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uhonorowano nauczycieli stalowowolskich szkół i przedszkoli. Nagrody Prezydenta Miasta otrzymało 18 pedagogów. Wyróżniono również nauczycieli odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Osobnym punktem spotkania było uroczyste pożegnanie emerytowanych dyrektorów szkół i przedszkoli. Prezydent Lucjusz Nadbereżny podziękował im za wieloletnią pracę i dorobek zawodowy.

Jak zaznaczyła Magdalena Wrońska-Bulec, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, Dzień Edukacji Narodowej to przede wszystkim okazja do docenienia codziennej pracy nauczycieli.

- Jest to praca trudna, wymagająca bardzo, dlatego też ich zasługi należy doceniać i nagradzać - mówiła Magdalena Wrońska-Bulec.

W stalowowolskich placówkach oświatowych zatrudnionych jest obecnie ponad 500 nauczycieli. Jak podkreślała naczelnik, efekty ich pracy widać również w osiągnięciach uczniów, którzy z powodzeniem uczestniczą w konkursach i olimpiadach.

W tym roku stypendia Prezydenta Miasta za osiągnięcia w roku szkolnym 2025/2026 przyznano 49 uczniom. Wyróżnienia trafiły do młodych ludzi osiągających wysokie wyniki w nauce i odnoszących sukcesy w konkursach oraz olimpiadach.

- Chcemy im za to bardzo podziękować, ale jednocześnie nagrodzić, docenić ich pracę, wręczając te stypendia w dniu dzisiejszym - mówiła Magdalena Wrońska-Bulec.

Wśród stypendystów znalazł się Karol Juśkiewicz, uczeń czwartej klasy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. Jak przyznał, nie jest to jego pierwsze takie wyróżnienie. Stypendium prezydenta otrzymywał już dwukrotnie, w ósmej klasie szkoły podstawowej i pierwszej klasie liceum.

- Na pewno te pieniądze bardzo się przydadzą i myślę, że są takim bardzo wymownym znakiem mojej pracy, która najlepiej owocuje właśnie przez takie docenienie przez szerszą grupę ludzi - mówił Karol Juśkiewicz.

Jego największą pasją jest historia. W szkole podstawowej zdobywał tytuły finalisty i laureata konkursów kuratoryjnych, a w liceum został finalistą ogólnopolskiej olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

- Bez wątpienia jest to motywacja do dalszej pracy - przyznał stypendysta.

Nie tylko nagrody, ale też wyzwania

Podczas uroczystości prezydent Lucjusz Nadbereżny mówił nie tylko o pracy nauczycieli i osiągnięciach uczniów, ale również o problemach, z którymi mierzy się dziś młode pokolenie. Zwrócił uwagę na potrzebę ściślejszej współpracy szkoły z rodzicami, szczególnie w obliczu współczesnych zagrożeń i trudności wychowawczych.

- Ale też jako rodzice popatrzmy na to, że to nie dzieci stworzyły ten świat. Tylko to my stworzyliśmy ten świat, w którym oni dzisiaj się muszą odnajdywać - mówił Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent odniósł się również do wpływu mediów społecznościowych i coraz częstszego zamykania się młodych ludzi w świecie wirtualnym. Podkreślał, że odpowiedzialność za wychowanie dzieci nie może spoczywać wyłącznie na nauczycielach. Jego zdaniem rodzice i szkoła powinni działać wspólnie, zamiast podważać nawzajem swój autorytet.

- Jeszcze raz podkreślę, ta triada rodzice, nauczyciele, uczeń. To musi być jedność, tutaj musi być wzajemne budowanie autorytetów - zaznaczył prezydent.

Praca z dziećmi daje satysfakcję

O swojej pracy opowiadała również Joanna Puka, nauczycielka przyrody, biologii i edukacji zdrowotnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Jak przyznała, choć w życiu wykonywała także inne zajęcia, ostatecznie wróciła do szkoły.

- Ogromną satysfakcję daje mi praca z dziećmi. Nie ukrywam, że są też i przykre historie i czasami są trudności, problemy, ale to jest bardzo wdzięczna praca - mówiła nauczycielka.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej uzupełnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli.

Lista nagrodzonych dyrektorów, nauczycieli i stypendystów TUTAJ!