Stalowa Wola 31 maja 2026

Miejski Dzien Dziecka pełen atrakcji

W niedzielę, 31 maja, w Parku Miejskim w Stalowej Woli odbył się Miejski Dzień Dziecka połączony z otwarciem wodnego placu zabaw i parku linowego. Mimo niepewnej pogody wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy całymi rodzinami spędzali czas na przygotowanych atrakcjach.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Choć przez cały dzień nad parkiem wisiały chmury, a przelotny deszcz kilka razy próbował pokrzyżować plany uczestnikom, nie zniechęciło to rodzin do wspólnej zabawy. W alejkach i strefach atrakcji przez cały dzień można było spotkać rodziny z dziećmi, które korzystały z bogatej oferty przygotowanej przez organizatorów.

Ze względu na pogodę otwarty tego dnia wodny plac zabaw nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Z atrakcji wodnych korzystało jedynie kilkoro najbardziej odważnych dzieci. Znacznie większą popularnością cieszyły się dmuchańce, warsztaty kreatywne, animacje, konkursy oraz pozostałe atrakcje przygotowane dla najmłodszych.

Dzieci chętnie brały udział w zabawach prowadzonych przez animatorów, odwiedzały stoiska warsztatowe i korzystały z możliwości aktywnego spędzenia czasu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy służb mundurowych oraz prezentowany sprzęt.

W programie wydarzenia znalazły się również występy edukacyjno-artystyczne „Ale Cyrk!” przygotowane przez Teatr Jednej Miny. Pokazy i animacje przyciągały uwagę najmłodszych uczestników, którzy aktywnie włączali się do wspólnej zabawy i proponowanych aktywności.

Podczas Miejskiego Dnia Dziecka Fundacja SZEPTUS prowadziła także zbiórkę na zakup sprzętu medycznego dla Podopiecznych Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej. Dzięki obecności wolontariuszy uczestnicy wydarzenia mogli wesprzeć tę inicjatywę, łącząc rodzinną zabawę z pomocą potrzebującym.

Przez cały czas wydarzeniu towarzyszyła rodzinna atmosfera. Pomimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała, a mieszkańcy pokazali, że deszcz i chmury nie są przeszkodą do wspólnego świętowania Dnia Dziecka.

avatar
