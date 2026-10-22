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Stalowa Wola 22 października 2026

Miejska Rada Seniorów o potrzebach mieszkańców i planach miasta

Możliwości rozwoju Centrum Aktywności Seniora, miejskie inwestycje i zmiany w komunikacji - to główne tematy sesji Miejskiej Rady Seniorów, która odbyła się 21 października w Stalowej Woli. W spotkaniu uczestniczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jednym z ważniejszych zagadnień była potrzeba powiększenia przestrzeni dla seniorów. Ponieważ nie udało się pozyskać lokali sąsiadujących z CAS, miasto rozważa wykorzystanie pomieszczeń po byłym KUL-u na osiedlu „Białe Domy”. Mogłyby tam powstać miejsca do organizacji zajęć międzypokoleniowych, również z myślą o starszych mieszkańcach.

- Pojawiła się okazja związana z lokalami po byłym KUL-u na „białych domach”. Miasto mogłoby bezpłatnie wejść w użyczenie tych obiektów, natomiast lokale te wymagają pewnych nakładów inwestycyjnych. Ruszają nowe środki norweskie i chcielibyśmy ten lokal po KUL-u przygotować do takich działań międzypokoleniowych, również z dedykacją dla seniorów. W ramach tych zadań chcemy dostosować obiekty dostępne na terenie miasta, które są w naszym zasobie lub mogą być w naszym zasobie. To jest właśnie dawna biblioteka KUL oraz Miejska Biblioteka przy ul. Popiełuszki tak aby zagospodarować wnętrza po bibliotece międzyuczelnianej - mówił prezydent.

Podczas sesji Lucjusz Nadbereżny przedstawił również plany dotyczące zielono-błękitnej infrastruktury, modernizacji Placu Piłsudskiego, transportu publicznego i inwestycji drogowych. Wśród zapowiadanych przedsięwzięć znalazły się m.in. zakup autobusów przegubowych, budowa nowej zajezdni oraz zakończenie drugiego etapu Osiedla Ogrodowego.

Radni zadawali pytania i poruszali sprawy ważne dla środowiska seniorów. Obrady prowadził przewodniczący rady Józef Górniak, a uzyskane informacje członkowie gremium przekażą seniorom w swoich środowiskach.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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