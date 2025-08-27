Miesięcznik
Miejska potańcówka na finał wakacji

Już w ten piątek, 29 sierpnia 2025 r., odbędzie się kolejna Miejska Potańcówka. Start o godz. 18.00.

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Miejska Potańcówka odbędzie się na Błoniach Nadsańskich. 

-Startujemy z wielką taneczną imprezą pod chmurką na nadsańskich Błoniach – za konsoletą Dj Sławek profesjonalna obsługa muzyczna imprez Sławomir Rękas, który rozgrzeje parkiet najlepszymi hitami! Czeka nas wieczór pełen energii, dobrej muzyki i wspólnej zabawy – dla młodszych i starszych, dla każdego, kto lubi tańczyć i dobrze się bawić. Weź rodzinę, znajomych i pozytywny nastrój. Wstęp wolny. Zatańczmy razem! - czytamy na stronie UM w Stalowej Woli. 

Wydarzenie finansowane ze środków Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

