Miejska potańcówka na finał wakacji

Miejska Potańcówka odbędzie się na Błoniach Nadsańskich.

-Startujemy z wielką taneczną imprezą pod chmurką na nadsańskich Błoniach – za konsoletą Dj Sławek profesjonalna obsługa muzyczna imprez Sławomir Rękas, który rozgrzeje parkiet najlepszymi hitami! Czeka nas wieczór pełen energii, dobrej muzyki i wspólnej zabawy – dla młodszych i starszych, dla każdego, kto lubi tańczyć i dobrze się bawić. Weź rodzinę, znajomych i pozytywny nastrój. Wstęp wolny. Zatańczmy razem! - czytamy na stronie UM w Stalowej Woli.

Wydarzenie finansowane ze środków Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.