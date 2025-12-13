„Miejsce „z duszą” na Rozwadowskiej 1”

Przez lata pracowała Pani w wymagających branżach związanych m.in. z przemysłem lotniczym czy samochodowym. Co sprawiło, że zdecydowała się Pani wszystko zmienić?

Katarzyna: Praca w korporacji daje doświadczenie, uczy pracy zespołowej, ale pochłania wiele energii, w niewielkim stopniu rozwija kreatywność i nie umożliwia realizacji swoich prywatnych marzeń. W pewnym momencie poczułam, że moje życie przestało być moje. Zrozumiałam, że chcę robić coś pięknego, estetycznego, spokojnego, oddającego moje wartości i popularyzującego nasze zdrowe i piękne polskie produkty. I tak narodził się pomysł stworzenia sklepu, który będzie miejscem z polską duszą.

Dlaczego właśnie polskie produkty?

Katarzyna: Bo wierzę w polskich twórców. W małe manufaktury, w rzemieślników, w ludzi, którzy wkładają serce w to, co robią. Chciałam, aby na Rozwadowskiej 1 można było znaleźć rzeczy prawdziwe – naturalne kosmetyki, zdrową żywność, rękodzieło, słodycze czy rzemieślnicze nalewki, dekoracje. Produkty piękne, dobre i wykonane z troską i dbałością o klientów. Mamy się czym pochwalić i produkujemy naprawdę zdrowe i niedrogie produkty, a przy tym wspieramy naszych polskich, małych przedsiębiorców.