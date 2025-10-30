Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15

Celem przeglądu było promowanie właściwych postaw wobec zdrowia oraz zachęcanie najmłodszych do aktywnego i zdrowego stylu życia. Organizatorzy chcieli pokazać, że o zdrowie warto dbać każdego dnia – poprzez ruch, odpowiednie odżywianie i pozytywne nastawienie.

Przegląd odbył się 29 października 2025 roku i zgromadził dzieci z 13 stalowowolskich przedszkoli, które zaprezentowały swoje talenty wokalne, wykonując piosenki pełne rymowanych „recept” na zdrowie. Każdy występ był wyjątkowy, a młodzi artyści występowali z ogromnym zaangażowaniem i radością.

Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród i upominków. Wydarzenie objął patronatem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, a nagrody wręczali:

Monika Pachacz-Świderska – Zastępca Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

Iwona Duszka – inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

Bożena Dąbrowska – dyrektor Przedszkola nr 15.

Dzieci otrzymały książki o tematyce prozdrowotnej, m.in. „Ruch to zdrowie dla rodziny”, „Odżywiam się zdrowo”, „Kolorowa frajda z warzywami i owocami” oraz „Emocje”.

Pan Stanisław Pieprzny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, ufundował dla każdego dziecka „Encyklopedię dla dzieci”, a Rada Rodziców Przedszkola nr 15 przekazała kolorowe zestawy mazaków. Wszystkie przedszkolaki otrzymały także pamiątkowe dyplomy.

Po oficjalnej części na dzieci czekał zdrowy poczęstunek, przygotowany w formie „talerza zdrowia”. Na stołach znalazły się owsiane ciasteczka z bakaliami, marchewkowe babeczki, różne rodzaje hummusu podane na waflach kukurydzianych oraz kolorowe owoce i warzywa. Do picia serwowano soki warzywno-owocowe.

Organizację wydarzenia przygotowały nauczycielki Przedszkola nr 15: Katarzyna Fedak, Katarzyna Smotryś, Tamara Kalbarczyk, Ewa Lach-Leśniak, Barbara Przywara i Izabela Stelmach.

Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli posiada Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, co zobowiązuje placówkę do realizowania licznych działań edukacyjnych zachęcających dzieci do troski o zdrowie.

– Ten przegląd pokazuje, że edukacja zdrowotna może być przyjemna, kreatywna i inspirująca – a śpiew i ruch to doskonały sposób na radość i zdrowie – podkreśla Bożena Dąbrowska, dyrektor Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

Galeria zdjęć:

Zdjęcia z wydarzenia udostępniło Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli.