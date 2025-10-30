Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 30 października 2025

Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie w Przedszkolu nr 15

W Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie – radosne wydarzenie, które połączyło muzykę, zabawę i edukację.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Celem przeglądu było promowanie właściwych postaw wobec zdrowia oraz zachęcanie najmłodszych do aktywnego i zdrowego stylu życia. Organizatorzy chcieli pokazać, że o zdrowie warto dbać każdego dnia – poprzez ruch, odpowiednie odżywianie i pozytywne nastawienie.

Przegląd odbył się 29 października 2025 roku i zgromadził dzieci z 13 stalowowolskich przedszkoli, które zaprezentowały swoje talenty wokalne, wykonując piosenki pełne rymowanych „recept” na zdrowie. Każdy występ był wyjątkowy, a młodzi artyści występowali z ogromnym zaangażowaniem i radością.

Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród i upominków. Wydarzenie objął patronatem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, a nagrody wręczali:

  • Monika Pachacz-Świderska – Zastępca Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

  • Iwona Duszka – inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

  • Bożena Dąbrowska – dyrektor Przedszkola nr 15.

Dzieci otrzymały książki o tematyce prozdrowotnej, m.in. „Ruch to zdrowie dla rodziny”, „Odżywiam się zdrowo”, „Kolorowa frajda z warzywami i owocami” oraz „Emocje”.
Pan Stanisław Pieprzny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, ufundował dla każdego dziecka „Encyklopedię dla dzieci”, a Rada Rodziców Przedszkola nr 15 przekazała kolorowe zestawy mazaków. Wszystkie przedszkolaki otrzymały także pamiątkowe dyplomy.

Po oficjalnej części na dzieci czekał zdrowy poczęstunek, przygotowany w formie „talerza zdrowia”. Na stołach znalazły się owsiane ciasteczka z bakaliami, marchewkowe babeczki, różne rodzaje hummusu podane na waflach kukurydzianych oraz kolorowe owoce i warzywa. Do picia serwowano soki warzywno-owocowe.

Organizację wydarzenia przygotowały nauczycielki Przedszkola nr 15: Katarzyna Fedak, Katarzyna Smotryś, Tamara Kalbarczyk, Ewa Lach-Leśniak, Barbara Przywara i Izabela Stelmach.

Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli posiada Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, co zobowiązuje placówkę do realizowania licznych działań edukacyjnych zachęcających dzieci do troski o zdrowie.

Ten przegląd pokazuje, że edukacja zdrowotna może być przyjemna, kreatywna i inspirująca – a śpiew i ruch to doskonały sposób na radość i zdrowie – podkreśla Bożena Dąbrowska, dyrektor Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

Galeria zdjęć:
Zdjęcia z wydarzenia udostępniło Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Jeżowe
Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Specjalne linie na cmentarze w Stalowej Woli i Nisku
Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
Stalowa Wola
Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych
Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku
Nisko
Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową
Stalowa Wola
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową
Wpadli jeden po drugim
Stalowa Wola
Wpadli jeden po drugim
Bezdomni w akademikach
Stalowa Wola
Bezdomni w akademikach
Oszustwa w gminie Pysznica. 260 tysięcy złotych w rękach przestępców
Pysznica
Oszustwa w gminie Pysznica. 260 tysięcy złotych w rękach przestępców
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu