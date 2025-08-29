Miesięcznik
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025

Międzypokoleniowe zakończenie wakacji

Grupa nieformalna EKO-Aktywne pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM zaprasza na Międzypokoleniowe zakończenie wakacji, które odbędzie się 29 sierpnia.

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00 na placu zabaw przy ul. Energetyków w Stalowej Woli (okolice bloku nr 33). 

W programie: malowanie kamyczków, ozdabianie piniat, tworzenie breloczków, wata cukrowa, kiełbaski z grilla. 

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

